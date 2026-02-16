Multi от Минфин
16 февраля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за понедельник: «Нацкешбек» изменили, ЕС станет платным, прогноз курса доллара

Главные финансовые новости за понедельник, 16 февраля.

Главные финансовые новости за понедельник, 16 февраля.

Правительство меняет правила «Национального кэшбэка»: с марта ставки будут 5% и 15%

Правительство кардинально меняет условия государственной программы поддержки отечественных производителей. С начала весны единая ставка возврата средств за покупку украинских товаров отменяется, а размер компенсации будет зависеть от того, насколько сильно конкретный товар конкурирует с иностранными аналогами на полках магазинов.

С конца 2026 года въезд в ЕС станет платным для украинцев

С конца 2026 года правила поездок украинцев в страны Европейского Союза изменятся. Для въезда по безвизу нужно будет заранее оформить электронное разрешение ETIAS и оплатить обязательный сбор онлайн. Новая система не отменяет безвизовый режим, но добавляет финансовую и административную составляющую к каждой поездке.

Китай полностью открывает свой рынок для Африки на фоне торговых войн с Западом

Китайская Народная Республика отменяет все импортные пошлины для большинства стран Африканского континента с 1 мая 2026 года. Нулевые тарифы будут действовать для 53 государств, за исключением Эсватини — единственной африканской страны, которая до сих пор сохраняет официальные дипломатические отношения с Тайванем.

Спрос населения на безналичную валюту упал на 40%: эксперт объяснил причины

На безналичном рынке население почти полностью перешло из дефицита в профицет. Спрос на безналичную валюту упал на 40%, а предложение, наоборот, выросло на 4%.

Доллар может обвалиться на 10% в 2026 году — аналитик

Американская валюта рискует потерять до 10% своей стоимости до конца этого года. Главной причиной такого падения может стать более агрессивное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, чем сейчас ожидают финансовые рынки. Сейчас большинство участников рынка прогнозирует, что ФРС возобновит цикл снижения ставок примерно в июне и до конца года сделает это дважды (каждый раз на четверть процента).

Источник: Минфин
