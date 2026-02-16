Главное за понедельник: «Нацкешбек» изменили, ЕС станет платным, прогноз курса доллара

На безналичном рынке население почти полностью перешло из дефицита в профицет. Спрос на безналичную валюту упал на 40%, а предложение, наоборот, выросло на 4%.

Доллар может обвалиться на 10% в 2026 году — аналитик

Американская валюта рискует потерять до 10% своей стоимости до конца этого года. Главной причиной такого падения может стать более агрессивное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, чем сейчас ожидают финансовые рынки. Сейчас большинство участников рынка прогнозирует, что ФРС возобновит цикл снижения ставок примерно в июне и до конца года сделает это дважды (каждый раз на четверть процента).