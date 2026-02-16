Спрос населения на безналичную валюту упал на 40%: эксперт объяснил причины

На безналичном рынке население почти полностью перешло из дефицита в профицит. Спрос на безналичную валюту упал на 40%, а предложение наоборот выросло на 4%. Об этом написал финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Среднесуточный дефицит

По словам Шевчишина, в результате среднесуточный дефицит снизился с $11 М до почти нуля. Логичным объяснением этой тенденции является зарплатный период и продажа части полученной валюты.

«Плюс к этому очень интересный момент. 10 и 11 февраля спрэд по наличным курсам доллара и евро разъехался. По данным некоторых мониторинговых сайтов до 3,3%. Это аномально много.

Такое бывает когда на рынке есть значительная неопределенность, недостаток валютной ликвидности или сбой по трансмиссии наличные-безналичные. Здесь, скорее всего, повлияло несколько факторов. Один из них — это отставание реакции украинского рынка от мировой динамики EURUSD, который в понедельник сходил на 1,19. Некоторые банки потянули курс евро на 52+, но спрос не был стабильным и рынок откатился. Второй фактор — спрос на валютные ОВГЗ. Население на неделе купило их на 1,15 млрд. гривен. А возможно, это лишь искажение данных одного из мониторингов", — подытожил Шевчишин.

