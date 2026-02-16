Китай полностью открывает свой рынок для Африки на фоне торговых войн с Западом

Китайская Народная Республика отменяет все импортные пошлины для большинства стран Африканского континента с 1 мая 2026 года. Нулевые тарифы будут действовать для 53 государств, за исключением Эсватини — единственной африканской страны, которая до сих пор сохраняет официальные дипломатические отношения с Тайванем. Об этом сообщает China Daily.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая эра экономического партнерства

Решение о масштабном открытии китайского рынка было озвучено лидером КНР Си Цзиньпином в его обращении к участникам 39-го саммита Африканского Союза. По словам главы Китая, Пекин будет продолжать активные переговоры о подписании новых соглашений об экономическом партнерстве, которые должны обеспечить совместное экономическое развитие.

Помимо полной отмены пошлин, китайские власти планируют модернизировать так называемый «зеленый канал» — специальный логистический и таможенный механизм, который упростит и расширит доступ африканских товаров на рынок КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что такие новые инициативы по открытости на высоком уровне создадут уникальные возможности для развития континента. Он также добавил, что Китай готов и в дальнейшем работать с африканскими странами для углубления взаимовыгодного сотрудничества и укрепления взаимопонимания, чтобы совместно строить новую главу китайско-африканского сообщества с общим будущим.

Контраст с европейским вектором: пошлины и расследования

Пока Пекин максимально либерализует торговлю со странами Африки, его экономические отношения с Европейским Союзом становятся все более напряженными. Недавно Министерство торговли Китая ввело пошлины на уровне до 19,8% на импорт европейской свинины. Хотя это значительно ниже первоначально рассчитанного уровня в 62,4%, этот шаг стал прямым ответом на решение ЕС ввести временные заградительные тарифы на китайские электромобили.

Это торговое противостояние затронуло и другие ключевые сектора. Пекин уже ввел антидемпинговые пошлины на европейский бренди (в частности, французский коньяк), хотя впоследствии крупнейшие производители были освобождены от этих ограничений. Кроме того, китайские регуляторы инициировали антидемпинговое расследование в отношении масштабного импорта молочной продукции из стран Евросоюза.

Рекордный товарооборот и скрытый дефицит Африки

За беспрецедентным решением Пекина отменить пошлины стоит вполне прагматичная экономическая цель — попытка выровнять глубокий торговый дисбаланс. По итогам 2025 года товарооборот между Китаем и Африкой достиг рекордных 348 миллиардов долларов. Однако этот процесс является односторонним: африканский экспорт в КНР составил лишь 123 миллиарда долларов, тогда как Китай продал на континент товаров на 225 миллиардов долларов. В результате торговый дефицит Африки в отношениях с Китаем превысил 100 миллиардов долларов.

Африканские страны в основном поставляют в Китай сырье (нефть, медь, кобальт, литий), а взамен массово покупают китайскую технику, машины и оборудование для возобновляемой энергетики (в частности солнечные панели). Отмена пошлин для 53 стран — это шаг Пекина навстречу африканским производителям (особенно в аграрном секторе), чтобы дать им возможность продавать больше товаров в Китай, тем самым снизив финансовую нагрузку на континент.