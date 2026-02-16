Правительство меняет правила «Национального кэшбэка»: с марта ставки будут 5% и 15%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 февраля 2026, 17:54 Читати українською

Правительство меняет правила «Национального кэшбэка»: с марта ставки будут 5% и 15%

Правительство кардинально меняет условия государственной программы поддержки отечественных производителей. С начала весны единая ставка возврата средств за покупку украинских товаров отменяется, а размер компенсации будет зависеть от того, насколько сильно конкретный товар конкурирует с иностранными аналогами на полках магазинов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины 16 февраля.

Правительство кардинально меняет условия государственной программы поддержки отечественных производителей.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Экономический эффект и причины обновления программы

Текущая модель программы, которая предусматривает начисление единого 10% кэшбэка на абсолютно все товары украинского производства, будет действовать до 28 февраля 2026 года включительно. За время существования инициативы граждане уже потратили более 63 миллиардов гривен на отечественную продукцию.

Чтобы сделать поддержку экономики еще более целенаправленной, с 1 марта правительство вводит дифференцированный подход. Теперь государство будет финансово стимулировать покупателей выбирать украинское именно в тех категориях, где доминирует импорт (доля иностранных товаров в потребительской корзине превышает 35%).

За что будут платить 15%, а за что — 5%

Процент возврата средств теперь будет зависеть от конкретной категории приобретенной продукции.

Максимальный кэшбэк в размере 15% будет начисляться на товары, которые наиболее серьезно конкурируют с импортом:

  • Непродовольственные товары: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для ремонта, дома, канцелярия и зоотовары.
  • Отдельные пищевые продукты: твердые и мягкие сыры, а также специфические виды круп и макаронных изделий.

Сниженный кэшбэк в размере 5% будет действовать для товаров, где доля импорта ниже 35% и украинские производители уже имеют сильные позиции:

  • Базовые продукты питания: хлебобулочные изделия, мясо, яйца, масло, молочная продукция (за исключением сыров), овощи, фрукты, рыба и консервы.
  • Другие товары: сладости, соусы, напитки, снеки, медикаменты, а также товары для сада.

Как проверить товар и куда потратить деньги

Для удобства покупателей в государственном приложении «Дія» работает специальный сканер штрихкодов. Наведя камеру смартфона на штрихкод товара прямо в магазине, пользователь может мгновенно узнать, участвует ли этот продукт в программе и какой именно процент кэшбэка за него начислят.

Полученные от государства средства нельзя снять наличными, однако их можно потратить на критически важные нужды: оплату коммунальных услуг, почтовые отправления, пожертвования на нужды Вооруженных Сил Украины, приобретение отечественных лекарств, продуктов питания или книг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
kadaad1988
kadaad1988
16 февраля 2026, 18:54
#
Короче говоря, там, где люди больше всего тратят денег будет 5%.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает artem890047 и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами