Правительство меняет правила «Национального кэшбэка»: с марта ставки будут 5% и 15%

Правительство кардинально меняет условия государственной программы поддержки отечественных производителей. С начала весны единая ставка возврата средств за покупку украинских товаров отменяется, а размер компенсации будет зависеть от того, насколько сильно конкретный товар конкурирует с иностранными аналогами на полках магазинов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины 16 февраля.

Экономический эффект и причины обновления программы

Текущая модель программы, которая предусматривает начисление единого 10% кэшбэка на абсолютно все товары украинского производства, будет действовать до 28 февраля 2026 года включительно. За время существования инициативы граждане уже потратили более 63 миллиардов гривен на отечественную продукцию.

Чтобы сделать поддержку экономики еще более целенаправленной, с 1 марта правительство вводит дифференцированный подход. Теперь государство будет финансово стимулировать покупателей выбирать украинское именно в тех категориях, где доминирует импорт (доля иностранных товаров в потребительской корзине превышает 35%).

За что будут платить 15%, а за что — 5%

Процент возврата средств теперь будет зависеть от конкретной категории приобретенной продукции.

Максимальный кэшбэк в размере 15% будет начисляться на товары, которые наиболее серьезно конкурируют с импортом:

Непродовольственные товары: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для ремонта, дома, канцелярия и зоотовары.

Отдельные пищевые продукты: твердые и мягкие сыры, а также специфические виды круп и макаронных изделий.

Сниженный кэшбэк в размере 5% будет действовать для товаров, где доля импорта ниже 35% и украинские производители уже имеют сильные позиции:

Базовые продукты питания: хлебобулочные изделия, мясо, яйца, масло, молочная продукция (за исключением сыров), овощи, фрукты, рыба и консервы.

Другие товары: сладости, соусы, напитки, снеки, медикаменты, а также товары для сада.

Как проверить товар и куда потратить деньги

Для удобства покупателей в государственном приложении «Дія» работает специальный сканер штрихкодов. Наведя камеру смартфона на штрихкод товара прямо в магазине, пользователь может мгновенно узнать, участвует ли этот продукт в программе и какой именно процент кэшбэка за него начислят.

Полученные от государства средства нельзя снять наличными, однако их можно потратить на критически важные нужды: оплату коммунальных услуг, почтовые отправления, пожертвования на нужды Вооруженных Сил Украины, приобретение отечественных лекарств, продуктов питания или книг.