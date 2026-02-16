С конца 2026 правила поездок украинцев в страны Европейского Союза изменятся. Для въезда по безвизу нужно будет заранее оформить электронное разрешение ETIAS и оплатить обязательный сбор онлайн. Новая система не отменяет безвизовый режим, но добавляет финансовую и административную составляющую в каждую поездку, пишет Visitukraine.today.
С конца 2026 года въезд в ЕС станет платным для украинцев
Запуск ETIAS
О запуске ETIAS сообщают официальные европейские источники: система станет обязательной для граждан всех стран, имеющих право на безвизовые краткосрочные поездки в ЕС, включая Украину.
Что изменится для украинцев
Начиная с конца 2026 года, украинцы перед поездкой в Европейский Союз должны будут оформить электронную авторизацию ETIAS. Без этого разрешения пересечение границы будет невозможно, даже при наличии биометрического паспорта.
Ключевой момент — оплата обязательна. Заявка начинает рассматриваться только после зачисления денежных средств.
Сколько стоит ETIAS
Официально подтвержденная стоимость подачи заявки составляет 20 евро за человека.
Важно:
- разрешение оформляется отдельно для каждого путешественника;
- подать одну заявку на семью или группу невозможно;
- сбор не возвращается даже в случае отказа или ошибки в данных.
Срок действия разрешения и география поездок
Оформленный ETIAS будет действовать:
- до 3 лет, или
- до истечения срока действия загранпаспорта — в зависимости от того, что наступит раньше.
В течение этого времени разрешение будет разрешать многократные поездки в 30 европейских стран, в частности: государства Шенгенской зоны, Кипр, Болгарию и Румынию.
Важно: если вы получите новый паспорт, ETIAS придется оформлять заново — старое разрешение автоматически утратит силу.
Сколько можно находиться в ЕС по ETIAS
Наличие действующего разрешения ETIAS дает право на:
- пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода;
- неограниченное количество краткосрочных поездок в рамках этого правила;
- отдельный учет пребывания на Кипре (он не входит в Шенгенскую зону).
ETIAS не дает права на работу или долгосрочное проживание — это исключительно инструмент для туристических, деловых или частных коротких поездок.
Комментарии - 12
Так в українців і виїзд з України платний, 15−25к баксів коштує зараз))
Половину населення тримають в заручниках, а інша половина населення (жінки і діти), не хочуть їхати закордон невідомо куди, без чоловіка, так і живемо, потужно)
ЕС, наоборот, до бесконечности помогает Украине
Ну і плюс, окрім зовнішнього ворога України, в нас і внутрішній, котрий пилить бабло на тендерах і може перепродавати військову техніку — не слабший за зовнішнього.
Концепція яка загальна, в 22му наша влада побачила ентузіазм людей, тому і вирішили воювати, а не домовлятися, бо Захід почав давати бабло і це була валюта вже, а не просто гривні, то влада і думала, що лопухи будуть на ентузіазмі з палками проти танків воювати, якось воно саме все вирішиться, а вони в цей час поки на тендерах розпилять все що потрібно, тому бабла видається купа, зброя теж надається, але всі побачили реальні умови, а не ті котрі найвеличнішому лідеру сучасності повідомляють, ну і холопів почали затовкувати в бусіки, а якби бабло на армію виділялося нормально, без корупційної складової, то не треба було б викрадати людей посеред вулиці.
Вам давай да побольше. А ответственности и соблюдения законов ЕС не хочу.
Так не бывает.
В ЕС не глупцы сидят. И у них свои избиратели есть. Перед которыми они несут ответственность в первую очередь.
И Украине помогают как могут. Потому что не все жители ЕС хотят вообще помогать. Видя какие беженцы приезжают на каких авто и в каких ресторанах отжигают.
И что 20 евро так много. Причем на несколько лет. Зато отсеются ненужные посетители ЕС
К слову на февраль 2026 года общая сумма помощи Украине со стороны институтов ЕС и государств-членов (так называемая «Команда Европы») превысила 193 млрд евро.
Евросоюз остается крупнейшим донором Украины, особенно на фоне сокращения прямой поддержки со стороны США в 2025 году.
По суті даємо можливість кацапам заробляти копієчку, щоб було за які кошти купувати деталі для ракет і дронів в Китаю через кндр прокладку
Взагалі ситуація іронічно смішна виходить, якби, «кожен буде воювати» (але там має бути кома і далі «окрім: депутатів, силовиків, спортсменів, їх родичів» і тд), потім «донати скидайте» (це коли депутат котрий собі купував ролс ройс за 600к баксів, у Верховній зраді України закликав потім українців донатити на авто для ЗСУ), і в цей же час влада спокійно собі дозволяє прокачувати транзитом через Україну кацапську нафту четвертий рік повномасштабки, а газ прокачували три роки повномасштабки, якось дивно виходить, багатії крадуть і розпилюють бюджети і західну допомогу, а рабів, ой, вільних незалежних і потужних, кого наловлять, тих запхають в м`ясорубку, ну, а як людина потім інвалідом залишиться, то буде отримувати потужні 2−3к грн, це якщо дуже дуже пощастить. Бо військові всі протези на донатах збирають, а не від держави.
Так і живемо, в «потужності», і це не закінчиться, бо бабки заходу можна осваювати вічно нашим корупціонерам.