С конца 2026 года въезд в ЕС станет платным для украинцев

С конца 2026 правила поездок украинцев в страны Европейского Союза изменятся. Для въезда по безвизу нужно будет заранее оформить электронное разрешение ETIAS и оплатить обязательный сбор онлайн. Новая система не отменяет безвизовый режим, но добавляет финансовую и административную составляющую в каждую поездку, пишет Visitukraine.today.

Запуск ETIAS

О запуске ETIAS сообщают официальные европейские источники: система станет обязательной для граждан всех стран, имеющих право на безвизовые краткосрочные поездки в ЕС, включая Украину.

Что изменится для украинцев

Начиная с конца 2026 года, украинцы перед поездкой в Европейский Союз должны будут оформить электронную авторизацию ETIAS. Без этого разрешения пересечение границы будет невозможно, даже при наличии биометрического паспорта.

Ключевой момент — оплата обязательна. Заявка начинает рассматриваться только после зачисления денежных средств.

Сколько стоит ETIAS

Официально подтвержденная стоимость подачи заявки составляет 20 евро за человека.

Важно:

разрешение оформляется отдельно для каждого путешественника;

подать одну заявку на семью или группу невозможно;

сбор не возвращается даже в случае отказа или ошибки в данных.

Срок действия разрешения и география поездок

Оформленный ETIAS будет действовать:

до 3 лет, или

до истечения срока действия загранпаспорта — в зависимости от того, что наступит раньше.

В течение этого времени разрешение будет разрешать многократные поездки в 30 европейских стран, в частности: государства Шенгенской зоны, Кипр, Болгарию и Румынию.

Важно: если вы получите новый паспорт, ETIAS придется оформлять заново — старое разрешение автоматически утратит силу.

Сколько можно находиться в ЕС по ETIAS

Наличие действующего разрешения ETIAS дает право на:

пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода;

неограниченное количество краткосрочных поездок в рамках этого правила;

отдельный учет пребывания на Кипре (он не входит в Шенгенскую зону).

ETIAS не дает права на работу или долгосрочное проживание — это исключительно инструмент для туристических, деловых или частных коротких поездок.