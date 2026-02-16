Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
16 февраля 2026, 9:10

С конца 2026 года въезд в ЕС станет платным для украинцев

С конца 2026 правила поездок украинцев в страны Европейского Союза изменятся. Для въезда по безвизу нужно будет заранее оформить электронное разрешение ETIAS и оплатить обязательный сбор онлайн. Новая система не отменяет безвизовый режим, но добавляет финансовую и административную составляющую в каждую поездку, пишет Visitukraine.today.

С конца 2026 правила поездок украинцев в страны Европейского Союза изменятся.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Запуск ETIAS

О запуске ETIAS сообщают официальные европейские источники: система станет обязательной для граждан всех стран, имеющих право на безвизовые краткосрочные поездки в ЕС, включая Украину.

Что изменится для украинцев

Начиная с конца 2026 года, украинцы перед поездкой в Европейский Союз должны будут оформить электронную авторизацию ETIAS. Без этого разрешения пересечение границы будет невозможно, даже при наличии биометрического паспорта.

Ключевой момент — оплата обязательна. Заявка начинает рассматриваться только после зачисления денежных средств.

Сколько стоит ETIAS

Официально подтвержденная стоимость подачи заявки составляет 20 евро за человека.

Важно:

  • разрешение оформляется отдельно для каждого путешественника;
  • подать одну заявку на семью или группу невозможно;
  • сбор не возвращается даже в случае отказа или ошибки в данных.

Срок действия разрешения и география поездок

Оформленный ETIAS будет действовать:

  • до 3 лет, или
  • до истечения срока действия загранпаспорта — в зависимости от того, что наступит раньше.

В течение этого времени разрешение будет разрешать многократные поездки в 30 европейских стран, в частности: государства Шенгенской зоны, Кипр, Болгарию и Румынию.

Важно: если вы получите новый паспорт, ETIAS придется оформлять заново — старое разрешение автоматически утратит силу.

Сколько можно находиться в ЕС по ETIAS

Наличие действующего разрешения ETIAS дает право на:

  • пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода;
  • неограниченное количество краткосрочных поездок в рамках этого правила;
  • отдельный учет пребывания на Кипре (он не входит в Шенгенскую зону).

ETIAS не дает права на работу или долгосрочное проживание — это исключительно инструмент для туристических, деловых или частных коротких поездок.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
+215
Перший Потужний
Перший Потужний
16 февраля 2026, 9:32
#
@З кінця 2026 року в'їзд до ЄС стане платним для українців

Так в українців і виїзд з України платний, 15−25к баксів коштує зараз))
Половину населення тримають в заручниках, а інша половина населення (жінки і діти), не хочуть їхати закордон невідомо куди, без чоловіка, так і живемо, потужно)
+
+53
Ираида Крылова
Ираида Крылова
16 февраля 2026, 10:10
#
Украинцы защищают запад , а им в ответ благодарочка. Нафига нам вообще нужнен тот запад. Жили без него и дальше бы жили не тужили. Запад нас , украинцев, использует и обогащаются за наш счет. Это наши дети сидят в холодных квартирах при минус 20 без света , воды и тепла с ужасом ожидая прилетов шахедов! Это мы сидим без работы и каких либо перспектив на нормальное будущее. Нас, украинцев, просто подставили!!! Наши жизни ничего не стоят! Это геноцид украинского народа и со стороны розии и со стороны запада.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
16 февраля 2026, 11:10
#
А какой запад защищает Украина?
ЕС, наоборот, до бесконечности помогает Украине
+
+68
kadaad1988
kadaad1988
16 февраля 2026, 11:18
#
Не вижу закрытого неба над Украиной, не вижу дальнобойных ракет, которые запад тупо не дает Украине. Вся помощь Украине сводится к тому, что бы Украина не наваляла бы маскалии.
+
+34
Перший Потужний
Перший Потужний
16 февраля 2026, 11:32
#
Бо нікому не потрібно, щоб Україна перемагала кацапстан, тому і надають рівно стільки, щоб кацапстан не захопив все одразу, а не стільки, щоб була реальна військово-технічна властивість дати відсіч оркам на полі бою.

Ну і плюс, окрім зовнішнього ворога України, в нас і внутрішній, котрий пилить бабло на тендерах і може перепродавати військову техніку — не слабший за зовнішнього.

Концепція яка загальна, в 22му наша влада побачила ентузіазм людей, тому і вирішили воювати, а не домовлятися, бо Захід почав давати бабло і це була валюта вже, а не просто гривні, то влада і думала, що лопухи будуть на ентузіазмі з палками проти танків воювати, якось воно саме все вирішиться, а вони в цей час поки на тендерах розпилять все що потрібно, тому бабла видається купа, зброя теж надається, але всі побачили реальні умови, а не ті котрі найвеличнішому лідеру сучасності повідомляють, ну і холопів почали затовкувати в бусіки, а якби бабло на армію виділялося нормально, без корупційної складової, то не треба було б викрадати людей посеред вулиці.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
16 февраля 2026, 12:09
#
Вы kadaad1g88 типичный хитрец потребитель.
Вам давай да побольше. А ответственности и соблюдения законов ЕС не хочу.
Так не бывает.
В ЕС не глупцы сидят. И у них свои избиратели есть. Перед которыми они несут ответственность в первую очередь.
И Украине помогают как могут. Потому что не все жители ЕС хотят вообще помогать. Видя какие беженцы приезжают на каких авто и в каких ресторанах отжигают.
И что 20 евро так много. Причем на несколько лет. Зато отсеются ненужные посетители ЕС
+
0
kadaad1988
kadaad1988
16 февраля 2026, 13:03
#
Мне Е С и *** не нужно! Из-за кучки уродов со сцены майдана 2014-го которые повели нас в ес и нато мы получили войну на 11 лет и неизвестно еще на сколько! До сраного майдана 2014-го фактически все население Украины могло спокойно заплатить 35 евро за визу в гейропу и спокойно туда поехать. Сегодня для множества украинцев 20 евро оромные деньги, да и стоимость поездки в гейропу просто космос! Так за что боролись?!
+
0
TattiReuven
TattiReuven
16 февраля 2026, 13:07
#
Ааа тогда с вами все ясно.
К слову на февраль 2026 года общая сумма помощи Украине со стороны институтов ЕС и государств-членов (так называемая «Команда Европы») превысила 193 млрд евро.
​Евросоюз остается крупнейшим донором Украины, особенно на фоне сокращения прямой поддержки со стороны США в 2025 году.
+
+34
Перший Потужний
Перший Потужний
16 февраля 2026, 11:13
#
Зато ми досі кацапську нафту качаємо транзитом територією України, а газ кацапський припинили транзитом проганяти лише 1 січня 2025 року, тобто по суті через три роки після початку повномасштабки…

По суті даємо можливість кацапам заробляти копієчку, щоб було за які кошти купувати деталі для ракет і дронів в Китаю через кндр прокладку

Взагалі ситуація іронічно смішна виходить, якби, «кожен буде воювати» (але там має бути кома і далі «окрім: депутатів, силовиків, спортсменів, їх родичів» і тд), потім «донати скидайте» (це коли депутат котрий собі купував ролс ройс за 600к баксів, у Верховній зраді України закликав потім українців донатити на авто для ЗСУ), і в цей же час влада спокійно собі дозволяє прокачувати транзитом через Україну кацапську нафту четвертий рік повномасштабки, а газ прокачували три роки повномасштабки, якось дивно виходить, багатії крадуть і розпилюють бюджети і західну допомогу, а рабів, ой, вільних незалежних і потужних, кого наловлять, тих запхають в м`ясорубку, ну, а як людина потім інвалідом залишиться, то буде отримувати потужні 2−3к грн, це якщо дуже дуже пощастить. Бо військові всі протези на донатах збирають, а не від держави.

Так і живемо, в «потужності», і це не закінчиться, бо бабки заходу можна осваювати вічно нашим корупціонерам.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
16 февраля 2026, 13:04
#
Не мы, а  *** у власти, у которых свои шкурные интересы и на интересы населения им глубоко наплевать!
+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
16 февраля 2026, 12:38
#
Іді ***
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
16 февраля 2026, 12:54
#
Хлопци я свий
