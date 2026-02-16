Доллар может обвалиться на 10% в 2026 году — аналитик

Американская валюта рискует потерять до 10% своей стоимости до конца этого года. Главной причиной такого падения может стать более агрессивное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, чем сейчас ожидают финансовые рынки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ожидания трейдеров против политического давления

Сейчас большинство участников рынка прогнозирует, что ФРС возобновит цикл снижения ставок примерно в июне и до конца года сделает это дважды (каждый раз на четверть процента). Однако Ли Ферридж, стратег банка State Street Corp., считает, что американский регулятор может прибегнуть и к третьему шагу по снижению стоимости заимствований в 2026 году.

По его мнению, ключевую роль в этом играет смена руководства центробанка. Ожидается, что преемник нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла столкнется с мощным давлением со стороны президента Дональда Трампа, который будет требовать удешевить кредиты для стимулирования экономики.

«Три снижения вполне возможны, — сказал Ферридж во время интервью в кулуарах конференции TradeTech FX в Майами. — Два — это разумный базовый сценарий, но мы должны признать, что вступаем в период большей неопределенности в отношении политики ФРС».

Фактор Кевина Ворша и страхование рисков

На пост следующего главы ФРС Дональд Трамп выдвинул бывшего члена совета управляющих Кевина Ворша. Если его кандидатура будет утверждена, он вступит в должность в мае. Ферридж считает, что Ворш может дать Трампу то, чего он хочет.

Более глубокое снижение ставок ФРС уменьшит разрыв в доходности между США и остальным миром. Кроме того, это сделает финансовую защиту (хеджирование) валютных рисков значительно дешевле для иностранных инвесторов.

По данным State Street, нынешний коэффициент хеджирования составляет около 58%. Для сравнения, до начала цикла повышения ставок в 2022 году этот показатель превышал 78%. Когда иностранцы начнут активнее страховать свои американские инвестиции, это неизбежно подтолкнет курс доллара вниз.

Текущее состояние американской валюты

Индекс Bloomberg Dollar Spot, который отслеживает курс доллара к корзине ведущих мировых валют, с начала этого года уже просел примерно на 1,7%. Этому предшествовало падение на 8% в прошлом году, что стало худшим годовым показателем для доллара с 2017 года. Давление на валюту усиливали торговые споры, опасения по поводу финансовых перспектив США и постоянная критика ФРС со стороны Трампа.

Хотя Ферридж предполагает, что в ближайшей перспективе доллар может отскочить вверх на 2−3% благодаря сильной макроэкономической статистике США, долгосрочный тренд после смены руководства ФРС выглядит пессимистично для американской валюты.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту