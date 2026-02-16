Доллар может обвалиться на 10% в 2026 году — аналитик

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 февраля 2026, 11:15 Читати українською

Доллар может обвалиться на 10% в 2026 году — аналитик

Американская валюта рискует потерять до 10% своей стоимости до конца этого года. Главной причиной такого падения может стать более агрессивное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США, чем сейчас ожидают финансовые рынки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Американская валюта рискует потерять до 10% своей стоимости до конца этого года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ожидания трейдеров против политического давления

Сейчас большинство участников рынка прогнозирует, что ФРС возобновит цикл снижения ставок примерно в июне и до конца года сделает это дважды (каждый раз на четверть процента). Однако Ли Ферридж, стратег банка State Street Corp., считает, что американский регулятор может прибегнуть и к третьему шагу по снижению стоимости заимствований в 2026 году.

По его мнению, ключевую роль в этом играет смена руководства центробанка. Ожидается, что преемник нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла столкнется с мощным давлением со стороны президента Дональда Трампа, который будет требовать удешевить кредиты для стимулирования экономики.

«Три снижения вполне возможны, — сказал Ферридж во время интервью в кулуарах конференции TradeTech FX в Майами. — Два — это разумный базовый сценарий, но мы должны признать, что вступаем в период большей неопределенности в отношении политики ФРС».

Фактор Кевина Ворша и страхование рисков

На пост следующего главы ФРС Дональд Трамп выдвинул бывшего члена совета управляющих Кевина Ворша. Если его кандидатура будет утверждена, он вступит в должность в мае. Ферридж считает, что Ворш может дать Трампу то, чего он хочет.

Более глубокое снижение ставок ФРС уменьшит разрыв в доходности между США и остальным миром. Кроме того, это сделает финансовую защиту (хеджирование) валютных рисков значительно дешевле для иностранных инвесторов.

По данным State Street, нынешний коэффициент хеджирования составляет около 58%. Для сравнения, до начала цикла повышения ставок в 2022 году этот показатель превышал 78%. Когда иностранцы начнут активнее страховать свои американские инвестиции, это неизбежно подтолкнет курс доллара вниз.

Текущее состояние американской валюты

Индекс Bloomberg Dollar Spot, который отслеживает курс доллара к корзине ведущих мировых валют, с начала этого года уже просел примерно на 1,7%. Этому предшествовало падение на 8% в прошлом году, что стало худшим годовым показателем для доллара с 2017 года. Давление на валюту усиливали торговые споры, опасения по поводу финансовых перспектив США и постоянная критика ФРС со стороны Трампа.

Хотя Ферридж предполагает, что в ближайшей перспективе доллар может отскочить вверх на 2−3% благодаря сильной макроэкономической статистике США, долгосрочный тренд после смены руководства ФРС выглядит пессимистично для американской валюты.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
16 февраля 2026, 12:13
#
Жду когда будет по 33
+
0
Karin77
Karin77
16 февраля 2026, 13:12
#
Может по 26)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Ivanechka1985, ramarren и 35 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами