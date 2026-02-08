Аналитики одного из крупнейших банков мира JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может взлететь до $266 000. Несмотря на текущее давление на рынке, эксперты считают, что первая криптовалюта становится все более серьезным конкурентом золота в качестве защитного актива. Об этом сообщает The Block.
JPMorgan: биткоин может достичь $266 000 — он становится привлекательнее золота
Почему рынок падает сейчас?
Сейчас крипторинок находится в фазе коррекции. Аналитики под руководством Николаоса Панигирцоглу выделяют несколько причин:
- Слабость технологического сектора: падение акций техгигантов повлекло за собой рисковые активы.
- Взлом Step Finance: недавняя кибератака на платформу Step Finance (экосистема Solana), в результате которой было похищено $29 млн, подорвала доверие инвесторов к DeFi-сектору.
- Коррекция традиционных активов: даже золото и серебро, обычно служащие «тихой гавании», продемонстрировали резкое снижение цены.
Биткоин vs Золото
Несмотря на временные трудности, JPMorgan видит биткоин как эволюционирующий актив.
Соотношение волатильности биткоина к золоту упало до отметки 1,5 — это исторический минимум. Это делает BTC более привлекательным для институциональных инвесторов, которые ищут стабильность с учетом риска.
Чтобы капитализация биткоина сравнялась с объемом частных инвестиций в золото (что оценивается в $8 трлн без учета резервов центробанков), цена одной монеты должна составлять $266 000.
«Эта цель является „нереалистичной“ для текущего года, однако она демонстрирует потенциал биткоина, как только негативные настроения на рынке сменятся положительными», — отмечают в JPMorgan.
Себестоимость добычи
Интересно, что текущая цена биткоина (около $71 000) упала ниже его расчетной себестоимости добычи, оцениваемой банком в $87 000. Исторически цена добычи выступала уровнем поддержки.
Если курс будет оставаться ниже этого предела длительно, неэффективные майнеры начнут выходить с рынка, что в конечном итоге приведет к снижению сложности сети и себестоимости.
Текущее состояние инвестиций
Несмотря на всеобщий пессимизм, JPMorgan отмечает, что объем ликвидаций на рынке деривативов сейчас гораздо скромнее, чем во время обвала в октябре прошлого года. Однако отток средств из спотовых биткоин- и Ethereum -ETF продолжается, что свидетельствует об осторожности как розничных, так и крупных инвесторов.
Сокращение предложения стейблкоинов аналитики расценивают не как бегство с рынка, а как естественную реакцию на снижение общей капитализации криптоактивов.
Напомним
«Минфин» писал, что после стремительного падения до $60 000 биткоин восстановил свои позиции и 7 февраля прибавил около $10 000 в сутки.
В октябре 2025 года биткоин достиг пиковых значений в $126 080.
