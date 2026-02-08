JPMorgan: биткоин может достичь $266 000 — он становится привлекательнее золота

Аналитики одного из крупнейших банков мира JPMorgan прогнозируют, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может взлететь до $266 000. Несмотря на текущее давление на рынке, эксперты считают, что первая криптовалюта становится все более серьезным конкурентом золота в качестве защитного актива. Об этом сообщает The Block.

Почему рынок падает сейчас?

Сейчас крипторинок находится в фазе коррекции. Аналитики под руководством Николаоса Панигирцоглу выделяют несколько причин:

Слабость технологического сектора: падение акций техгигантов повлекло за собой рисковые активы.

Взлом Step Finance: недавняя кибератака на платформу Step Finance (экосистема Solana), в результате которой было похищено $29 млн, подорвала доверие инвесторов к DeFi-сектору.

Коррекция традиционных активов: даже золото и серебро, обычно служащие «тихой гавании», продемонстрировали резкое снижение цены.

Биткоин vs Золото

Несмотря на временные трудности, JPMorgan видит биткоин как эволюционирующий актив.

Соотношение волатильности биткоина к золоту упало до отметки 1,5 — это исторический минимум. Это делает BTC более привлекательным для институциональных инвесторов, которые ищут стабильность с учетом риска.

Чтобы капитализация биткоина сравнялась с объемом частных инвестиций в золото (что оценивается в $8 трлн без учета резервов центробанков), цена одной монеты должна составлять $266 000.

«Эта цель является „нереалистичной“ для текущего года, однако она демонстрирует потенциал биткоина, как только негативные настроения на рынке сменятся положительными», — отмечают в JPMorgan.

Себестоимость добычи

Интересно, что текущая цена биткоина (около $71 000) упала ниже его расчетной себестоимости добычи, оцениваемой банком в $87 000. Исторически цена добычи выступала уровнем поддержки.

Если курс будет оставаться ниже этого предела длительно, неэффективные майнеры начнут выходить с рынка, что в конечном итоге приведет к снижению сложности сети и себестоимости.

Текущее состояние инвестиций

Несмотря на всеобщий пессимизм, JPMorgan отмечает, что объем ликвидаций на рынке деривативов сейчас гораздо скромнее, чем во время обвала в октябре прошлого года. Однако отток средств из спотовых биткоин- и Ethereum -ETF продолжается, что свидетельствует об осторожности как розничных, так и крупных инвесторов.

Сокращение предложения стейблкоинов аналитики расценивают не как бегство с рынка, а как естественную реакцию на снижение общей капитализации криптоактивов.

Напомним

«Минфин» писал, что после стремительного падения до $60 000 биткоин восстановил свои позиции и 7 февраля прибавил около $10 000 в сутки.

В октябре 2025 года биткоин достиг пиковых значений в $126 080.