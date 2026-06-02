НБУ установил курс валют на среду: доллар продолжает достигать новых рекордов

Национальный банк Украины установил на 3 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,3399 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Это также новый исторический максимум.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На среду НБУ установил курс доллара: 44,33 грн. Это на 3 копейки больше, чем во вторник (44,30 грн), когда был установлен предыдущий исторический максимум доллара.

В то же время курс евро на среду установлен на отметке — 51,66 грн, что на 7 копеек больше, чем во вторник (51,59 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту