Главные финансовые новости за вторник, 27 января.
Главное за вторник: евро вытесняет доллар, ЕС и Индия заключили историческое торговое соглашение
Евро вытесняет доллар в мире: курс обновил максимумы прошлого года
Курс европейской валюты к доллару обновил максимумы прошлого года и вышел на отметку июня 2021 года — 1,193. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По словам аналитика, в уравнении EURUSD слабый доллар. На рынке продолжается распродажа американских активов из-за политики Трампа. Но это лишь часть пазла.
Евро не останавливается: официальный курс достиг нового исторического пика, а доллар упал ниже 43 гривен
Валютные качели в Украине продолжаются: пока европейская валюта ежедневно обновляет исторические максимумы, американский доллар теряет в цене, откатившись за психологическую границу.
Доллар под угрозой. МВФ готовится к быстрой распродаже активов
Международный валютный фонд готовится к возможности быстрой распродажи активов, деноминированных в долларах США, заявила в понедельник его директор-распорядитель Кристалина Георгиева.
Трамп повысил пошлину на товары из Южной Кореи до 25%
Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин США на ряд товаров из Южной Кореи до 25%. Это коснется автомобилей и фармпродукции, написал он в соцсети Truth Social.
Индия и ЕС достигли исторического торгового соглашения после 20 лет переговоров
Индия и Евросоюз достигли торгового соглашения, о котором будет объявлено на совместном саммите. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Согласно сообщению Еврокомиссии, Индия снизит тарифы для ЕС. В частности, тарифы на автомобили будут постепенно снижаться со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью отменены в течение 10 лет.
Комментарии