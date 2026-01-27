Multi от Минфин
27 января 2026, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: евро вытесняет доллар, ЕС и Индия заключили историческое торговое соглашение

Главные финансовые новости за вторник, 27 января.

Главные финансовые новости за вторник, 27 января.

Евро вытесняет доллар в мире: курс обновил максимумы прошлого года

Курс европейской валюты к доллару обновил максимумы прошлого года и вышел на отметку июня 2021 года — 1,193. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По словам аналитика, в уравнении EURUSD слабый доллар. На рынке продолжается распродажа американских активов из-за политики Трампа. Но это лишь часть пазла.

Евро не останавливается: официальный курс достиг нового исторического пика, а доллар упал ниже 43 гривен

Валютные качели в Украине продолжаются: пока европейская валюта ежедневно обновляет исторические максимумы, американский доллар теряет в цене, откатившись за психологическую границу.

Доллар под угрозой. МВФ готовится к быстрой распродаже активов

Международный валютный фонд готовится к возможности быстрой распродажи активов, деноминированных в долларах США, заявила в понедельник его директор-распорядитель Кристалина Георгиева.

Трамп повысил пошлину на товары из Южной Кореи до 25%

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин США на ряд товаров из Южной Кореи до 25%. Это коснется автомобилей и фармпродукции, написал он в соцсети Truth Social.

Индия и ЕС достигли исторического торгового соглашения после 20 лет переговоров

Индия и Евросоюз достигли торгового соглашения, о котором будет объявлено на совместном саммите. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Согласно сообщению Еврокомиссии, Индия снизит тарифы для ЕС. В частности, тарифы на автомобили будут постепенно снижаться со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью отменены в течение 10 лет.

Источник: Минфин
