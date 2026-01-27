Главное за вторник: евро вытесняет доллар, ЕС и Индия заключили историческое торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин США на ряд товаров из Южной Кореи до 25%. Это коснется автомобилей и фармпродукции, написал он в соцсети Truth Social.

Индия и ЕС достигли исторического торгового соглашения после 20 лет переговоров

Индия и Евросоюз достигли торгового соглашения, о котором будет объявлено на совместном саммите. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Согласно сообщению Еврокомиссии, Индия снизит тарифы для ЕС. В частности, тарифы на автомобили будут постепенно снижаться со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью отменены в течение 10 лет.