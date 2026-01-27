Евро вытесняет доллар в мире: курс обновил максимумы прошлого года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 января 2026, 16:14 Читати українською

Евро вытесняет доллар в мире: курс обновил максимумы прошлого года

Курс европейской валюты к доллару обновил максимумы прошлого года и вышел на отметки июня 2021 года — 1,193. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Курс европейской валюты к доллару обновил максимумы прошлого года и вышел на отметки июня 2021 года — 1,193.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Действительно ли евро крепкий?

«Скорее нет. Европейская валюта получает поддержку Евросоюза от соглашения с южно-американскими странами и с Индией. Но крепкий евро становится ограничением Европы, потому что сдерживает бизнес и услуги», — объясняет Шевчишин.

По словам аналитика, в уравнении EURUSD слабый доллар. На рынке продолжается распродажа американских активов из-за политики Трампа. Но это лишь часть пазла.

«Завтра ожидаем решения ФРС по учетной ставке. Базовые ожидания — ставка останется без изменений 3,75%. Но рынок все больше заваливается на будущее смягчение политики Центробанка США. А еще, сегодня-завтра экспирация (финансовый срок, означающий дату завершения действия срочного контракта (фьючерсов, опционов — ред.) фьючерсных контрактов на Чикаго, и движение по деревативам. Особенно по металлам, а там, как вы знаете, треш происходит. И сегодняшняя распродажа доллара может быть частью этого движения», — подытожил эксперт.

Валютные качели в Украине

Валютные качели в Украине продолжаются: пока европейская валюта каждый день обновляет исторические максимумы, американский доллар теряет в цене, откатившись за психологическую границу. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины по состоянию, устанавливающему курсы валют на 28 января.

Наметившаяся в начале года тенденция к подорожанию евровалюты только усиливается. На среду, 28 января 2026 года, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 51,2297 грн.

Это новый абсолютный исторический максимум. По сравнению с предыдущим днем (27 января), когда курс впервые пересек отметку в 51 грн (51,0647 грн), евро прибавил в цене еще 16,5 копеек.

В противоположность европейской валюте американский доллар демонстрирует обратную динамику. Официальный курс на 28 января установлен на уровне 42,9563 грн.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 января 2026, 16:42
#
Смешно… графики…
Мы живем во времена больших перемен именно в финансовых рынках и в относительно новых, условиях перераспределения как и средств производства так и производственных сил. И необходимая мера для регулирования этих процессов, это финансовый инструментарий!
И какое ни будь высказывание одного из мировых лидеров намного весомей чем все графики вместе взятые!!!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами