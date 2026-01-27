Евро вытесняет доллар в мире: курс обновил максимумы прошлого года

Курс европейской валюты к доллару обновил максимумы прошлого года и вышел на отметки июня 2021 года — 1,193. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Действительно ли евро крепкий?

«Скорее нет. Европейская валюта получает поддержку Евросоюза от соглашения с южно-американскими странами и с Индией. Но крепкий евро становится ограничением Европы, потому что сдерживает бизнес и услуги», — объясняет Шевчишин.

По словам аналитика, в уравнении EURUSD слабый доллар. На рынке продолжается распродажа американских активов из-за политики Трампа. Но это лишь часть пазла.

«Завтра ожидаем решения ФРС по учетной ставке. Базовые ожидания — ставка останется без изменений 3,75%. Но рынок все больше заваливается на будущее смягчение политики Центробанка США. А еще, сегодня-завтра экспирация (финансовый срок, означающий дату завершения действия срочного контракта (фьючерсов, опционов — ред.) фьючерсных контрактов на Чикаго, и движение по деревативам. Особенно по металлам, а там, как вы знаете, треш происходит. И сегодняшняя распродажа доллара может быть частью этого движения», — подытожил эксперт.

Валютные качели в Украине

Валютные качели в Украине продолжаются: пока европейская валюта каждый день обновляет исторические максимумы, американский доллар теряет в цене, откатившись за психологическую границу. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины по состоянию, устанавливающему курсы валют на 28 января.

Наметившаяся в начале года тенденция к подорожанию евровалюты только усиливается. На среду, 28 января 2026 года, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 51,2297 грн.

Это новый абсолютный исторический максимум. По сравнению с предыдущим днем (27 января), когда курс впервые пересек отметку в 51 грн (51,0647 грн), евро прибавил в цене еще 16,5 копеек.

В противоположность европейской валюте американский доллар демонстрирует обратную динамику. Официальный курс на 28 января установлен на уровне 42,9563 грн.

