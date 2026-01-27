Евро растет дальше: официальный курс достиг нового исторического пика, а доллар упал ниже 43 гривен

Валютные качели в Украине продолжаются: пока европейская валюта ежедневно обновляет исторические максимумы, американский доллар теряет в цене, откатившись за психологическую границу. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины по состоянию, которые устанавливают курсы валют на 28 января.

Новый рекорд евро

Тенденция к удорожанию евровалюты, которая наметилась в начале года, только усиливается. На среду, 28 января 2026 года, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 51,2297 грн.

Это новый абсолютный исторический максимум. По сравнению с предыдущим днем (27 января), когда курс впервые пересек отметку 51 грн (51,0647 грн), евро прибавил в цене еще 16,5 копеек.

Доллар сдает позиции

В отличие от европейской валюты, американский доллар демонстрирует обратную динамику. Официальный курс на 28 января установлен на уровне 42,9563 грн.

Это означает, что валюта США подешевела сразу на 17 копеек за сутки (предыдущий курс был 43,1253 грн) и опустилась ниже психологического уровня в 43 гривны. Стоит отметить, что нынешний показатель почти на 45 копеек ниже исторического рекорда доллара, который был зафиксирован совсем недавно — 19 января 2026 года (43,41 грн).

Доллар на международной арене

Падение американской валюты связано с международным положением доллара. Главный индекс USD — DXY, который отслеживает корреляцию с другими мировыми валютами, упал с 99 пунктов до 96 пунктов.

Если посмотреть на график пары доллар/евро, то здесь американская валюта упала с 1,158 евро до 1,193 евро (уровень, который в последний раз наблюдался в 2021 году).

Такое резкое падение доллара связано с тем, что на рынке снова появился тренд «продавай Америку» (который включает не только доллар, но и облигации и акции США) из-за неадекватной политики Белого дома и диких заявлений Дональда Трампа.

