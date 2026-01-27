Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
27 января 2026, 15:32 Читати українською

Евро растет дальше: официальный курс достиг нового исторического пика, а доллар упал ниже 43 гривен

Валютные качели в Украине продолжаются: пока европейская валюта ежедневно обновляет исторические максимумы, американский доллар теряет в цене, откатившись за психологическую границу. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины по состоянию, которые устанавливают курсы валют на 28 января.

Валютные качели в Украине продолжаются: пока европейская валюта ежедневно обновляет исторические максимумы, американский доллар теряет в цене, откатившись за психологическую границу.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый рекорд евро

Тенденция к удорожанию евровалюты, которая наметилась в начале года, только усиливается. На среду, 28 января 2026 года, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 51,2297 грн.

Это новый абсолютный исторический максимум. По сравнению с предыдущим днем (27 января), когда курс впервые пересек отметку 51 грн (51,0647 грн), евро прибавил в цене еще 16,5 копеек.

Доллар сдает позиции

В отличие от европейской валюты, американский доллар демонстрирует обратную динамику. Официальный курс на 28 января установлен на уровне 42,9563 грн.

Это означает, что валюта США подешевела сразу на 17 копеек за сутки (предыдущий курс был 43,1253 грн) и опустилась ниже психологического уровня в 43 гривны. Стоит отметить, что нынешний показатель почти на 45 копеек ниже исторического рекорда доллара, который был зафиксирован совсем недавно — 19 января 2026 года (43,41 грн).

Доллар на международной арене

Падение американской валюты связано с международным положением доллара. Главный индекс USD — DXY, который отслеживает корреляцию с другими мировыми валютами, упал с 99 пунктов до 96 пунктов.

Если посмотреть на график пары доллар/евро, то здесь американская валюта упала с 1,158 евро до 1,193 евро (уровень, который в последний раз наблюдался в 2021 году).

Такое резкое падение доллара связано с тем, что на рынке снова появился тренд «продавай Америку» (который включает не только доллар, но и облигации и акции США) из-за неадекватной политики Белого дома и диких заявлений Дональда Трампа.

Источник: Минфин
