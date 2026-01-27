Трамп повысил пошлины на товары из Южной Кореи до 25%

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин США на ряд товаров из Южной Кореи до 25%. Это коснется автомобилей и фармпродукции, написал он в соцсети Truth Social.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решение Трампа

«Поскольку корейские законодатели не ввели в действие наше Историческое Торговое Соглашение, что является их прерогативой, я тем самым увеличиваю южнокорейские пошлины на автомобили, лесоматериалы, фармацевтическую продукцию и все другие „ответные“ тарифы с 15% до 25%», — написал Трамп.

По словам президента США, в каждой из своих торговых сделок Вашингтон действовал быстро для того, чтобы снизить пошлины в соответствии с договоренностями. Соглашение с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном Трамп заключил 30 июля 2025 года. «Почему южнокорейские законодатели не одобрили его?», — спросил Трамп.

Тарифные угрозы Трампа

Трамп в начале 2026 года возобновил активность в торговой политике и угрозы пошлинами различным торговым партнерам США. 24 января Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на весь экспорт Канады в США, если она заключит торговое соглашение с Китаем. Это произошло после того, как в середине января Китай и Канада достигли предварительного соглашения о взаимном снижении части торговых барьеров.

Еще неделей ранее, 17 января, Трамп объявил о введении 10-процентной пошлины в отношении восьми европейских стран, которые поддержали Данию и выступили против его попыток добиться контроля над Гренландией. Новые сборы должны были вступить в силу с 1 февраля.

Однако уже 21 января Трамп, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил об их отмене.