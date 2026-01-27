Индия и ЕС достигли исторического торгового соглашения после 20 лет переговоров

Индия и Евросоюз пришли к торговому соглашению, о нем будет объявлено на совместном саммите. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Главная сделка всех времен

«Во всем мире это называют „главной сделкой всех времен“. Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», — объявил индийский премьер.

Моди и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут сделать совместное заявление о соглашении на саммите Индия — ЕС в Нью-Дели.

Снижение тарифов

Согласно сообщению Еврокомиссии, Индия снизит тарифы для ЕС. В частности, тарифы на автомобили будут постепенно снижаться со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью отменены в течение 10 лет.

Тарифы в размере до 44% на машиностроение, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты также будут отменены.

Договор отменяет или снижает пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС. Тарифы на европейские вина будут снижены со 150 до 75% при вступлении в силу и в итоге понизятся до 20%. Пошлины на оливковое масло будут отменены в течение пяти лет.

Сделка также предоставляет европейским компаниям привилегированный доступ к индийскому рынку услуг. Речь идет о финансовых услугах и морских перевозках. «Соглашение обеспечивает высокий уровень защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, промышленные образцы, коммерческую тайну и права на сорта растений», — указывает ЕК.

Документ будет подписан после его принятия Советом Европы.

Предистория

Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией стартовали почти 20 лет назад, в 2007 г., но были приостановлены спустя шесть лет. Диалог продолжился только в мае 2021 г. и ускорился на фоне введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин в прошлом году.

Тарифы США затронули как Индию, так и ЕС. Стороны собирались заключить соглашение до конца 2025 г., но оно было подписано 26 января текущего года.