Индия и ЕС достигли исторического торгового соглашения после 20 лет переговоров

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 января 2026, 11:21 Читати українською

Индия и ЕС достигли исторического торгового соглашения после 20 лет переговоров

Индия и Евросоюз пришли к торговому соглашению, о нем будет объявлено на совместном саммите. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Индия и Евросоюз пришли к торговому соглашению, о нем будет объявлено на совместном саммите.
Фото: ремьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главная сделка всех времен

«Во всем мире это называют „главной сделкой всех времен“. Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», — объявил индийский премьер.

Моди и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут сделать совместное заявление о соглашении на саммите Индия — ЕС в Нью-Дели.

Снижение тарифов

Согласно сообщению Еврокомиссии, Индия снизит тарифы для ЕС. В частности, тарифы на автомобили будут постепенно снижаться со 110 до 10%, а тарифы на автозапчасти будут полностью отменены в течение 10 лет.

Тарифы в размере до 44% на машиностроение, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты также будут отменены.

Договор отменяет или снижает пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС. Тарифы на европейские вина будут снижены со 150 до 75% при вступлении в силу и в итоге понизятся до 20%. Пошлины на оливковое масло будут отменены в течение пяти лет.

Сделка также предоставляет европейским компаниям привилегированный доступ к индийскому рынку услуг. Речь идет о финансовых услугах и морских перевозках. «Соглашение обеспечивает высокий уровень защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, промышленные образцы, коммерческую тайну и права на сорта растений», — указывает ЕК.

Документ будет подписан после его принятия Советом Европы.

Предистория

Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и Индией стартовали почти 20 лет назад, в 2007 г., но были приостановлены спустя шесть лет. Диалог продолжился только в мае 2021 г. и ускорился на фоне введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин в прошлом году.

Тарифы США затронули как Индию, так и ЕС. Стороны собирались заключить соглашение до конца 2025 г., но оно было подписано 26 января текущего года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Gazzbut
Gazzbut
27 января 2026, 13:22
#
Какая то пропагандиская статья типа сделали Трампа разом, не понятно, а что получает индия взамен? Или она в одностороннем порядке убрала тарифі?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами