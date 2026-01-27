Доллар под угрозой. МВФ готовится к быстрой распродаже активов

Международный валютный фонд готовится к возможности быстрой распродаже активов, деноминированных в долларах США, заявила в понедельник его директор-распорядитель Кристалина Георгиева, пишет Euractiv.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сценарии Фонда

По ее словам, МВФ рассматривает сценарии, связанные с резкими изменениями на рынках активов, номинированных в долларах США.

«В Фонде мы развиваем способность гипотетически моделировать сценарии немыслимых событий, а затем решать, какие меры следует принимать», — сказала Георгиева.

Отвечая на вопрос о возможной панике вокруг долларовых активов, она подчеркнула, что МВФ рассматривает самые «разнообразные сценарии» в рамках текущего анализа.

Почему МВФ об этом заговорил

Заявления МВФ прозвучали на фоне беспокойства рынков из-за масштабных торговых тарифов и критики независимости Федеральной резервной системы США.

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года доллар подешевел более чем на 9% по отношению к корзине мировых валют, а его падение к евро приблизилось к 12%.

Опасения по поводу статуса доллара как безопасного актива усилили интерес инвесторов к золоту. Цена на слитки достигла рекордного уровня в 5100 долларов за тройскую унцию.

Читайте также: Золотая лихорадка: цена металла впервые превысила $5 000 за унцию

Совет для ЕС

В МВФ также отметили долгосрочную тенденцию снижения доли доллара в мировых валютных резервах: с 72% в 2001 году до менее 57% в настоящее время.

Дополнительное давление создают инициативы стран БРИКС, которые в последние годы открыто стремятся к дедолларизации расчетов, в частности, для снижения уязвимости к западным санкциям.

Читайте: Доллар сдает позиции: как изменилась карта мировых валют за прошлый год

Георгиева заявила, что Европейскому союзу следует активнее выпускать совместные долговые обязательства, чтобы предложить инвесторам безопасный актив, альтернативный золоту и казначейским облигациям США.

«Это создало бы то, на что есть спрос: большее предложение европейских ценных бумаг, которые люди могут покупать, держать и использовать», — отметила она, добавив, что такой шаг также помог бы сократить инвестиционный дефицит и поддержать экономический рост.

При этом она признала, что вопрос общих заимствований остается крайне сложным для ЕС, а статус доллара как мировой резервной валюты в ближайшее время вряд ли изменится.