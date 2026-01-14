Multi от Минфин
українська
14 января 2026, 20:00

Главное за среду: 90 миллиардов евро для Украины, цены на авто и смягчение валютных ограничений

Главное за среду, 14 января.

Главное за среду, 14 января.90 миллиардов евро для Украины: Еврокомиссия представила план поддержки на 2026−2027 годыЕвропейская комиссия обнародовала проект регламента нового масштабного пакета помощи — Ukraine Support Loan.

90 миллиардов евро для Украины: Еврокомиссия представила план поддержки на 2026−2027 годы

Европейская комиссия обнародовала проект регламента нового масштабного пакета помощи — Ukraine Support Loan. Общая сумма кредита составляет 90 млрд евро, а условия его предоставления уникальны. Украина будет возвращать эти средства только при получении репараций от России, а проценты за пользование деньгами будет покрывать сам Евросоюз.

Что будет с ценами на новые и б/у автомобили в 2026 году

Украинский авторынок начал сезон-2026 по большой интриге. В прошлом году продавцы машин вышли сразу на несколько рекордов. И все они были обеспечены налоговыми льготами, которые с 1 января этого года не действуют.

НБУ вводит «ссудный лимит» и смягчает валютные ограничения: что изменится для бизнеса с 14 января

Национальный банк с 14 января 2026 г. вводит очередной этап валютной либерализации. Главная цель изменений — придать бизнесу больше гибкости в управлении иностранными кредитами, поддержать украинских производителей и стимулировать приток нового капитала в страну.

Что будет с курсом гривны в ближайшее время — прогноз банкиров

Банкиры в Украине считают, что текущее ослабление гривны носит сезонный характер и в ближайшее время сменится стабилизацией курса, в то же время большинство из них не видят оснований для резкого или неконтролируемого ослабления гривны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Интерфакс-Украиной.

На какую доходность в долларе могут выйти держатели гривневых депозитов в 2026 году

По результатам прошлого года гривневые финансовые инструменты, в том числе и депозиты, показали отличную доходность в валюте. Главная причина — незначительная девальвация гривны. За год официальный курс гривны к доллару снизился менее чем на 1%. Минфин попросил оценить аналитиков, на какие заработки в СКВ могут рассчитывать владельцы вкладов в нацвалюте по результатам 2026 года.

Как получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения? В ДТЭК рассказали алгоритм

ДТЭК призывает потребителей не игнорировать свои права и воспользоваться возможностью возмещения ущерба за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения, соблюдая прописанный алгоритм действий. Об этом говорится в сообщении Ассоциации налогоплательщиков.

Источник: Минфин
