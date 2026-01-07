Главные финансовые новости за среду, 7 января.
Главное за среду: обвал гривны, золото Венесуэлы и инфляция в ЕС
Гривна резко падает: доллар обновляет вершины третий день подряд, евро не отстает
Официальные курсы доллара США и евро установили новые исторические максимумы. НБУ определил, сколько будет стоить валюта в четверг, 8 января. На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,71 грн. Курс европейской валюты был установлен на отметке — 49,92 грн.
Исторический рекорд: международные резервы Украины достигли $57,3 млрд
По состоянию на 1 января объем золотовалютных резервов страны вырос до 57,3 миллиарда долларов США, что является абсолютным максимумом за всю историю независимости. За прошлый год «подушка безопасности» государства увеличилась более чем на 30%, несмотря на военные вызовы и значительные расходы бюджета.
Гривна обвалилась до новых исторических минимумов. Евро впервые торгуется за 50 грн, а доллар за 43 грн
Курс гривны резко упал в среду, 7 января, во время межбанковских торгов. Украинская валюта обновила новые минимумы в парах с долларом США и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. В обменниках средний курс доллара в продаже вырос до 43 грн.
Мадуро тайно вывез 127 тонн золота в Швейцарию, чтобы его переплавить
Десять лет назад правительство Венесуэлы провело секретную операцию по перемещению 127 тонн золота из государственных резервов в Швейцарию. Цель этой масштабной авантюры заключалась в том, чтобы переплавить драгоценный металл и продать его за твердую валюту, пытаясь спасти страну от финансового краха.
Инфляция в еврозоне достигла идеального показателя: ЕЦБ получил зеленый свет для стимулирования экономики
В декабре 2025 года инфляция в странах еврозоны снизилась до целевого уровня 2%, полностью оправдав прогнозы экономистов. Это возвращение к стабильности может стать решающим аргументом для Европейского центрального банка (ЕЦБ) в отношении дальнейшего смягчения монетарной политики и снижения процентных ставок в 2026 году.
