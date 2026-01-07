Курс гривны резко упал в среду, 7 января, во время межбанковских торгов. Украинская валюта обновила новые минимумы в парах с долларом США и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. В обменниках средний курс доллара в продаже вырос до 43 грн.
Гривна обвалилась до новых исторических минимумов. Евро впервые торгуется за 50 грн, а доллар за 43 грн
|
Открытие 7 января
|
Закрытие 7 января
|
Изменения
|
42,57/42,60
|
42,91/42,94
|
34/34
|
49,73/49,75
|
50,20/50,21
|
47/46
Официальный курс валют также установил исторические максимумы: доллар — 42,71 грн, евро — 49,92 грн.
Средний курс в банках: 42,35−42,85 грн/доллар, 49,55−50,25 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,95−43,15, евро — 50,19−50,50 грн.
Сенс-банк = 42,95 грн/$
Альянс банк = 42,99 грн/$
А-банк = 42,99 грн/$