Гривна обвалилась до новых исторических минимумов. Евро впервые торгуется за 50 грн, а доллар за 43 грн

Курс гривны резко упал в среду, 7 января, во время межбанковских торгов. Украинская валюта обновила новые минимумы в парах с долларом США и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов. В обменниках средний курс доллара в продаже вырос до 43 грн.