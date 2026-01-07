Мадуро тайно вывез 127 тонн золота в Швейцарию, чтобы его переплавить

Десять лет назад правительство Венесуэлы провело секретную операцию по перемещению 127 тонн золота из государственных резервов в Швейцарию. Цель этой масштабной авантюры заключалась в том, чтобы переплавить драгоценный металл и продать его за твердую валюту, пытаясь спасти страну от финансового краха. Об этом стало известно из расследования, опубликованного Euronews 7 января.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Акт отчаяния» на 5 миллиардов евро

Согласно данным швейцарской таможни, Каракас частями переправлял золото в альпийскую страну в течение пяти лет. Общая стоимость вывезенного металла оценивается почти в 4,7 миллиарда швейцарских франков (около 5,05 миллиарда евро).

Швейцарский общественный вещатель SRF охарактеризовал эти действия правительства Николаса Мадуро как «акт отчаяния». На тот момент Венесуэла стремительно приближалась к дефолту: доходы от нефти — основного источника долларов для страны — обвалились, а долги перед иностранными кредиторами росли.

Правительство пыталось использовать золото двумя способами:

Продать его для получения наличных.

Использовать в качестве залога для получения новых кредитов и рефинансирования старых долгов.

Почему выбрали Швейцарию?

Выбор Швейцарии не был случайным. Эта страна является мировым центром торговли золотом и домом для крупнейших аффинажных заводов (предприятий по очистке металлов). Большинство из них расположены в кантоне Тичино.

Венесуэле нужно было не просто продать золото, а сначала переработать его. Швейцарские заводы переплавляли венесуэльские слитки в слитки стандарта «Good Delivery». Это самый высокий международный стандарт, который гарантирует качество металла и наличие всех необходимых сертификатов. Такое «отбеленное» и сертифицированное золото значительно легче продать на мировых биржах.

После переплавки часть золота, вероятно, переправили в Великобританию, еще один ключевой хаб торговли металлами, а значительную часть продали Турции.

Крах, которого не удалось избежать

Несмотря на распродажу золотого запаса, план Мадуро провалился. Уже в 2017 году Венесуэла не смогла обслуживать свои долги и фактически оказалась в состоянии дефолта. Эксперты Центра международных инноваций в управлении тогда оценивали финансовую дыру страны в 15 миллиардов долларов, которую невозможно было закрыть только нефтяными доходами.

Стоит отметить, что на момент вывоза золота эти операции были легальными. Однако сегодня такой сценарий был бы невозможен: в 2018 году Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Венесуэлы, значительно усилив контроль над финансовыми потоками из этой страны.

В настоящее время внешний долг Венесуэлы оценивается в 170 миллиардов долларов, что вдвое превышает годовой ВВП страны. Экономика государства фактически разрушена.