Мадуро тайно вывез 127 тонн золота в Швейцарию, чтобы его переплавить

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 января 2026, 16:35 Читати українською

Мадуро тайно вывез 127 тонн золота в Швейцарию, чтобы его переплавить

Десять лет назад правительство Венесуэлы провело секретную операцию по перемещению 127 тонн золота из государственных резервов в Швейцарию. Цель этой масштабной авантюры заключалась в том, чтобы переплавить драгоценный металл и продать его за твердую валюту, пытаясь спасти страну от финансового краха. Об этом стало известно из расследования, опубликованного Euronews 7 января.

Десять лет назад правительство Венесуэлы провело секретную операцию по перемещению 127 тонн золота из государственных резервов в Швейцарию.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Акт отчаяния» на 5 миллиардов евро

Согласно данным швейцарской таможни, Каракас частями переправлял золото в альпийскую страну в течение пяти лет. Общая стоимость вывезенного металла оценивается почти в 4,7 миллиарда швейцарских франков (около 5,05 миллиарда евро).

Швейцарский общественный вещатель SRF охарактеризовал эти действия правительства Николаса Мадуро как «акт отчаяния». На тот момент Венесуэла стремительно приближалась к дефолту: доходы от нефти — основного источника долларов для страны — обвалились, а долги перед иностранными кредиторами росли.

Правительство пыталось использовать золото двумя способами:

  • Продать его для получения наличных.
  • Использовать в качестве залога для получения новых кредитов и рефинансирования старых долгов.

Почему выбрали Швейцарию?

Выбор Швейцарии не был случайным. Эта страна является мировым центром торговли золотом и домом для крупнейших аффинажных заводов (предприятий по очистке металлов). Большинство из них расположены в кантоне Тичино.

Венесуэле нужно было не просто продать золото, а сначала переработать его. Швейцарские заводы переплавляли венесуэльские слитки в слитки стандарта «Good Delivery». Это самый высокий международный стандарт, который гарантирует качество металла и наличие всех необходимых сертификатов. Такое «отбеленное» и сертифицированное золото значительно легче продать на мировых биржах.

После переплавки часть золота, вероятно, переправили в Великобританию, еще один ключевой хаб торговли металлами, а значительную часть продали Турции.

Крах, которого не удалось избежать

Несмотря на распродажу золотого запаса, план Мадуро провалился. Уже в 2017 году Венесуэла не смогла обслуживать свои долги и фактически оказалась в состоянии дефолта. Эксперты Центра международных инноваций в управлении тогда оценивали финансовую дыру страны в 15 миллиардов долларов, которую невозможно было закрыть только нефтяными доходами.

Стоит отметить, что на момент вывоза золота эти операции были легальными. Однако сегодня такой сценарий был бы невозможен: в 2018 году Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Венесуэлы, значительно усилив контроль над финансовыми потоками из этой страны.

В настоящее время внешний долг Венесуэлы оценивается в 170 миллиардов долларов, что вдвое превышает годовой ВВП страны. Экономика государства фактически разрушена.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
7 января 2026, 16:55
#
Час нових казок (((.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают legs, rzhornovoi и 595 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами