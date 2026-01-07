Multi от Минфин
українська
7 января 2026, 15:21

Инфляция в еврозоне достигла идеального показателя: ЕЦБ получил зеленый свет для стимулирования экономики

В декабре 2025 года инфляция в странах еврозоны снизилась до целевого уровня 2%, полностью оправдав прогнозы экономистов. Это возвращение к стабильности может стать решающим аргументом для Европейского центрального банка (ЕЦБ) в отношении дальнейшего смягчения монетарной политики и снижения процентных ставок в 2026 году. Об этом сообщает CNBC 7 января.

В декабре 2025 года инфляция в странах еврозоны снизилась до целевого уровня 2%, полностью оправдав прогнозы экономистов.

Детали отчета и реакция рынка

Согласно предварительным данным статистического ведомства Eurostat, общий уровень инфляции замедлился с 2,1% в ноябре до ровно 2% в декабре.

Ключевые показатели выглядят следующим образом:

  • Базовая инфляция (очищенная от колебаний цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак): снизилась до 2,3% (в ноябре была 2,4%).
  • Инфляция в сфере услуг: также продемонстрировала охлаждение, опустившись до 3,4% по сравнению с 3,5% месяцем ранее.

Валютные и фондовые рынки отреагировали на новость спокойно: курс евро и индекс Stoxx 600 в среду остались почти без изменений. Однако эксперты видят в этих цифрах положительный сигнал.

Что будет со ставками?

ЕЦБ в декабре в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку по депозитам на уровне 2%. Напомним, что цикл снижения ставок начался в июне 2025 года, когда регулятор начал опускать их с рекордного максимума 2024 года, который составлял 4%.

Хотя в конце прошлого года руководство центробанка намекало на возможное завершение цикла смягчения, свежие данные могут изменить эти планы.

Майкл Филд, главный стратег по акциям компании Morningstar, прокомментировал ситуацию так:

«Это движение должно порадовать фондовые рынки, поскольку оно дает ЕЦБ еще один повод для дальнейшего снижения процентных ставок в 2026 году. При этом инфляция колебалась по обе стороны от уровня 2% в течение большей части прошлого года, поэтому сегодняшнее движение является незначительным, но, тем не менее, позитивным».

Почему это важно

Если ЕЦБ начнет активнее снижать ставки (печатать более дешевые деньги), это может привести к незначительному ослаблению евро по отношению к доллару. Для украинцев, которые держат сбережения в европейской валюте, это важный сигнал.

Здоровье экономики еврозоны определяет ее способность финансировать помощь Украине. Низкая инфляция и стабильность означают, что европейским правительствам проще выделять средства на поддержку Киева, не сталкиваясь с недовольством собственных избирателей из-за роста цен в магазинах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
