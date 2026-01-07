Гривна резко падает: доллар обновляет вершины третий день подряд, евро не отстает

Официальные курсы доллара США и евро установили новые исторические максимумы. НБУ определил , сколько будет стоить валюта в четверг, 8 января.

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 42,71 грн. Это на 15 копеек больше, чем в среду, когда был установлен предыдущий рекорд (42,56). Таким образом доллар обновил свой исторический максимум.

Это уже третий день подряд, когда доллар обновляет свой рекорд. С 1 января он подорожал на 35 копеек.

Евро также обновляет исторический максимум.

На четверг курс европейской валюты был установлен на отметке — 49,92 грн, что на 12 копеек больше, чем во вторник (49,80).

Предыдущий исторический максимум евро: 49,86 (31.12.2025).

