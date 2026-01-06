Главное за вторник: гривна на дне, новый цифровой банк, долларовых ОВГЗ будет меньше

Министерство финансов Украины обнародовало обновленный график аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первый квартал 2026 года. Главной особенностью новой стратегии стало существенное ограничение предложения валютных инструментов в пользу стабильного привлечения гривневого ресурса.

По итогам 2025 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины продемонстрировал рост на уровне 2%. Согласно аналитическому отчету Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), этот результат мог быть значительно выше, однако экономическую динамику сдерживали целенаправленные атаки России на критическую инфраструктуру: объекты газодобычи, электросети, железнодорожные узлы и морские порты.

