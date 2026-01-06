Главные финансовые новости за вторник, 6 января.
Главное за вторник: гривна на дне, новый цифровой банк, долларовых ОВГЗ будет меньше
НБУ опустил гривну до нового исторического дна в паре с долларом
НБУ ослабил гривну по отношению к основным иностранным валютам — доллару США и евро, установив новые курсы на среду, 7 января. Американская валюта уже второй день подряд обновляет исторический максимум, тогда как евро приближается к этому.
В Украине появится новый цифровой банк: эстонцы покупают часть активов обанкротившегося RwS Bank
Эстонская финтех-группа Iute Group официально объявила о намерении выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank («РВС Банк»). Сделка предусматривает создание нового финансового учреждения, которое сосредоточится исключительно на цифровых услугах.
Минфин меняет тактику на 2026 год: предложение валютных ОВГЗ сокращается, а фокус смещается на гривну
Министерство финансов Украины обнародовало обновленный график аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первый квартал 2026 года. Главной особенностью новой стратегии стало существенное ограничение предложения валютных инструментов в пользу стабильного привлечения гривневого ресурса.
Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 2% — оценка ИЭД
По итогам 2025 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины продемонстрировал рост на уровне 2%. Согласно аналитическому отчету Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), этот результат мог быть значительно выше, однако экономическую динамику сдерживали целенаправленные атаки России на критическую инфраструктуру: объекты газодобычи, электросети, железнодорожные узлы и морские порты.
Нацбанк за год продал на межбанке рекордные $36 миллиардов
Национальный банк в течение 2025 года купил на межбанковском рынке $42,15 млн и продал $36,10 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты в прошлом году составила $36,06 млрд, что является рекордным показателем. Для сравнения, в 2024 году чистая продажа валюты Нацбанком достигла $35,19 млрд, в 2023-м — $28,61 млрд.
Комментарии