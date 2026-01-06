Главное за вторник: гривна на дне, новый цифровой банк, долларовых ОВГЗ будет меньше

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 января 2026, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: гривна на дне, новый цифровой банк, долларовых ОВГЗ будет меньше

Главные финансовые новости за вторник, 6 января.

НБУ опустил гривну до нового исторического дна в паре с долларом

НБУ ослабил гривну по отношению к основным иностранным валютам — доллару США и евро, установив новые курсы на среду, 7 января. Американская валюта уже второй день подряд обновляет исторический максимум, тогда как евро приближается к этому.

В Украине появится новый цифровой банк: эстонцы покупают часть активов обанкротившегося RwS Bank

Эстонская финтех-группа Iute Group официально объявила о намерении выйти на украинский рынок путем приобретения лицензии и части активов неплатежеспособного RwS Bank («РВС Банк»). Сделка предусматривает создание нового финансового учреждения, которое сосредоточится исключительно на цифровых услугах.

Минфин меняет тактику на 2026 год: предложение валютных ОВГЗ сокращается, а фокус смещается на гривну

Министерство финансов Украины обнародовало обновленный график аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первый квартал 2026 года. Главной особенностью новой стратегии стало существенное ограничение предложения валютных инструментов в пользу стабильного привлечения гривневого ресурса.

Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 2% — оценка ИЭД

По итогам 2025 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины продемонстрировал рост на уровне 2%. Согласно аналитическому отчету Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), этот результат мог быть значительно выше, однако экономическую динамику сдерживали целенаправленные атаки России на критическую инфраструктуру: объекты газодобычи, электросети, железнодорожные узлы и морские порты.

Нацбанк за год продал на межбанке рекордные $36 миллиардов

Национальный банк в течение 2025 года купил на межбанковском рынке $42,15 млн и продал $36,10 млрд. Таким образом, чистая продажа валюты в прошлом году составила $36,06 млрд, что является рекордным показателем. Для сравнения, в 2024 году чистая продажа валюты Нацбанком достигла $35,19 млрд, в 2023-м — $28,61 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами