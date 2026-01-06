Реальный ВВП Украины в 2025 году вырос на 2% — оценка ИЭД

По итогам 2025 реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины продемонстрировал рост на уровне 2%. Согласно аналитическому отчету Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), этот результат мог быть значительно выше, однако экономическую динамику сдерживали целенаправленные атаки россии на критическую инфраструктуру: объекты газодобычи, электросети, железнодорожные узлы и морские порты.

Главные препятствия: энергетика, кадры и инфляция

В течение года бизнес сталкивался с комплексом вызовов, существенно трансформировавших операционную среду:

Энергетический дефицит: В ноябре 2025 ограниченный доступ к электроэнергии впервые за год вернулся в список трех главных проблем для предприятий. Нехватка энергоресурсов стала критическим фактором, тормозившим производственные циклы.

Кризис на рынке труда: Нехватка рабочей силы остается стабильно острой проблемой. Ситуация усугубилась осенью, когда значительная часть мужчин в возрасте 18−22 лет воспользовалась правом на выезд из страны. В Минэкономики отмечают, что высокая безработица при этом носит структурный характер — существует значительный разрыв между навыками соискателей и реальными потребностями работодателей.

Валютное давление и себестоимость: Девальвация гривни по отношению к евро привела к удорожанию импортного сырья и материалов. Это заставило компании пересматривать ценообразование на фоне логистических сложностей и снижение спроса на некоторых рынках.

Драйверы стойкости: агросектор, ОПК и потребление

Несмотря на негативные факторы, несколько секторов обеспечили положительную динамику ВВП:

Аграрный сектор: Вопреки пессимистическим прогнозам, урожай зерновых в 2025 году оказался достаточно успешным. Это помогло нивелировать общее негативное влияние сельского хозяйства на показатели ВВП, хотя реальный экспорт просел из-за отсутствия прошлогодних остатков.

Промышленность и ОПК: Оборонные заказы стали мощным стимулом для машиностроения. Параллельно с этим развивалась металлургия, питавшаяся высоким внутренним спросом на металлопродукцию.

Потребительский рынок: реальные доходы граждан росли благодаря индексации пенсий и повышению зарплат в частном секторе. Это поддержало розничную торговлю, особенно в сегменте непродовольственных товаров.

Структура спроса и государственные расходы

Со стороны спроса основными двигателями были конечное потребление домохозяйств и инвестиции в обновление мощностей, что привело к активному росту импорта. Государственное потребление продолжало увеличиваться, но в основном за счет финансирования закупок современного вооружения.

Ожидание на 2026 год

Аналитики ИЭД признают, что надежды на мощный инвестиционный импульс от программы Ukraine Facility, страхование военных рисков и предоставление государственных гарантий в 2025 году не оправдались в полном объеме. Эти ожидания теперь перенесены на 2026 год.

«Быстрого достижения мира в 2026 году ожидать вряд ли стоит, поэтому высокая неопределенность и вызовы безопасности будут сопровождать экономику и дальше. Мы прогнозируем, что темпы роста реального ВВП в следующем году останутся в пределах чуть выше 2%», — подытожили в ИЭД.