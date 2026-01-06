НБУ опустил гривну до нового исторического дна в паре с долларом

НБУ ослабил гривну к основным иностранным валютам — доллару США и евро, установив новые курсы на среду, 7 января. Американская валюта уже второй день подряд обновляет исторический максимум, тогда как евро приближается к этому. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

На среду НБУ установил такой курс доллара: 42,56 грн. Это на 14 копеек больше, чем во вторник, когда был установлен предыдущий рекорд (42,42). Таким образом доллар обновил свой исторический максимум.

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 49,80 грн, что на 29 копеек больше, чем во вторник (49,51).

Исторический максимум евро: 49,86 (31.12.2025).

