Минфин меняет тактику на 2026 год: предложение валютных ОВГЗ сокращается, а фокус смещается на гривну

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 января 2026, 13:06 Читати українською

Минфин меняет тактику на 2026 год: предложение валютных ОВГЗ сокращается, а фокус смещается на гривну

Министерство финансов Украины обнародовало обновленный график аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первый квартал 2026 года. Главной особенностью новой стратегии явилось существенное ограничение предложения валютных инструментов в пользу стабильного привлечения гривневого ресурса.

Минфин меняет тактику на 2026 год: предложение валютных ОВГЗ сокращается, а фокус смещается на гривну
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютные аукционы: от интенсивности к дефициту

Если в четвертом квартале 2025 года ведомство активно предлагало инвесторам бумаги в иностранной валюте, проведя восемь аукционов, то в начале 2026 года активность в этом сегменте упадет почти в три раза. В графике на январь-март запланировано только три таких аукциона:

  • 10 февраля — единственный в квартале аукцион по размещению облигаций в евро.
  • 24 февраля и 3 марта — два аукциона по продаже долларовых ОВГЗ сроком на 1,5 года.

Такое сокращение предложения может свидетельствовать о достаточности валютных остатков на счетах правительства или нежелании наращивать валютный долг по текущим ставкам, которые в конце прошлого года зафиксировались на уровне 4% для доллара и 3,25% для евро.

Гривневый сегмент: стабильность и «длинные» деньги

В сегменте национальной валюты Минфин соблюдает привычную регулярность. Традиционно каждый вторник инвесторам будут предлагать три типа бумаг с разными сроками погашения:

  • Краткосрочные (1−1,2 года).
  • Среднесрочные (1,7−2 года).
  • Трехлетние (3 года).

Отдельным событием стал аукцион 6 января, на котором анонсированы долгосрочные облигации на 3,7 года. Объем предложения на первых торгах года установлен на уровне 5 млрд. грн. для каждого из четырех выпусков.

Ставки доходности по гривневым бумагам остаются неизменными уже в течение длительного периода (с апреля 2025 года):

  • Годовые бумаги — 16,35%;
  • 1,5-летние — 17,1%;
  • Более 2 лет — 17,5%;
  • 3-летние «бенчмарки» — 17,8%.

Читайте также: Украинцы стали активнее кредитовать государство: портфель ОВГЗ у граждан вырос на 42%

Бюджетный контекст и исторические рекорды

Согласно плану на 2026 год, внутренний рынок заимствований должен обеспечить 419,57 млрд. грн. Это несколько меньше, чем объем выплат по старым долгам, который составляет 524,46 млрд грн. Основным источником финансирования бюджетного дефицита остается внешняя помощь, которая запланирована в объеме более 2,13 трлн.

Для сравнения, предыдущие годы были более активны для внутреннего рынка:

  • В 2024 году был установлен абсолютный рекорд — привлечено 638,4 млрд грн.
  • В 2025 году объем заимствований составил более 569 млрд грн ($430,13 млрд грн, $2,45 млрд и 779,2 млн евро), что позволило правительству привлечь на 93,76 млрд грн больше, чем было потрачено на погашение предыдущих долгов.

Текущий график предварительный, и Министерство финансов оставляет за собой право вносить изменения в зависимости от спроса со стороны банков и общей ликвидности финансовой системы Украины.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами