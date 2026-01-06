Минфин меняет тактику на 2026 год: предложение валютных ОВГЗ сокращается, а фокус смещается на гривну

Министерство финансов Украины обнародовало обновленный график аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на первый квартал 2026 года. Главной особенностью новой стратегии явилось существенное ограничение предложения валютных инструментов в пользу стабильного привлечения гривневого ресурса.

Валютные аукционы: от интенсивности к дефициту

Если в четвертом квартале 2025 года ведомство активно предлагало инвесторам бумаги в иностранной валюте, проведя восемь аукционов, то в начале 2026 года активность в этом сегменте упадет почти в три раза. В графике на январь-март запланировано только три таких аукциона:

10 февраля — единственный в квартале аукцион по размещению облигаций в евро.

24 февраля и 3 марта — два аукциона по продаже долларовых ОВГЗ сроком на 1,5 года.

Такое сокращение предложения может свидетельствовать о достаточности валютных остатков на счетах правительства или нежелании наращивать валютный долг по текущим ставкам, которые в конце прошлого года зафиксировались на уровне 4% для доллара и 3,25% для евро.

Гривневый сегмент: стабильность и «длинные» деньги

В сегменте национальной валюты Минфин соблюдает привычную регулярность. Традиционно каждый вторник инвесторам будут предлагать три типа бумаг с разными сроками погашения:

Краткосрочные (1−1,2 года).

Среднесрочные (1,7−2 года).

Трехлетние (3 года).

Отдельным событием стал аукцион 6 января, на котором анонсированы долгосрочные облигации на 3,7 года. Объем предложения на первых торгах года установлен на уровне 5 млрд. грн. для каждого из четырех выпусков.

Ставки доходности по гривневым бумагам остаются неизменными уже в течение длительного периода (с апреля 2025 года):

Годовые бумаги — 16,35%;

1,5-летние — 17,1%;

Более 2 лет — 17,5%;

3-летние «бенчмарки» — 17,8%.

Бюджетный контекст и исторические рекорды

Согласно плану на 2026 год, внутренний рынок заимствований должен обеспечить 419,57 млрд. грн. Это несколько меньше, чем объем выплат по старым долгам, который составляет 524,46 млрд грн. Основным источником финансирования бюджетного дефицита остается внешняя помощь, которая запланирована в объеме более 2,13 трлн.

Для сравнения, предыдущие годы были более активны для внутреннего рынка:

В 2024 году был установлен абсолютный рекорд — привлечено 638,4 млрд грн.

В 2025 году объем заимствований составил более 569 млрд грн ($430,13 млрд грн, $2,45 млрд и 779,2 млн евро), что позволило правительству привлечь на 93,76 млрд грн больше, чем было потрачено на погашение предыдущих долгов.

Текущий график предварительный, и Министерство финансов оставляет за собой право вносить изменения в зависимости от спроса со стороны банков и общей ликвидности финансовой системы Украины.