30 декабря 2025, 20:00

Главное за вторник: евро обновил максимум, серебро пошло на коррекцию, госдолг вырос

Главные финансовые новости за вторник, 30 декабря.

Главные финансовые новости за вторник, 30 декабря.

Подарок под елку: НБУ поднял курс евро до максимума на последний день 2025 года

Нацбанк определил новые курсы валют на среду, 31 декабря. Евро обновил свой исторический максимум в паре с гривной, а доллару для достижения новой вершины не хватило 2 копеек. Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.

Украина в 2025 году привлекла $52,4 млрд: большая часть — за счет активов РФ

В 2025 году Украина привлекла $52,4 млрд внешнего финансирования, из них более 70% — за счет доходов от замороженных активов РФ.

Стоимость серебра упала на 9% после исторического роста до $84

Стоимость серебра обвалилась 29 декабря после достижения исторического максимума, следует из торговых данных. 28 декабря на пике спотовая цена на серебро поднялась до $83,987 за унцию. Однако затем они перешли к падению и упали на 9,2% по отношению к уровню закрытия предыдущего дня, до $71,877 на минимуме 29 декабря.

Ветеран войны возглавит Департамент стратегии и развития Нацбанка

Директором Департамента стратегии и развития Национального банка Украины с 29 декабря 2025 года назначен Игорь Лужанский, сообщает пресс-служба регулятора.

В ноябре госдолг Украины вырос на $7,03 миллиарда

По состоянию на конец ноября 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины достигла $204,22 млрд, увеличившись за месяц на $7,03 млрд. По состоянию на 30 ноября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 8 616,54 млрд грн, или $204,22 млрд.

Источник: Минфин
