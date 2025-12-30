Multi от Минфин
30 декабря 2025, 13:53 Читати українською

Украина в 2025 году привлекла $52,4 млрд: большинство — за счет активов россии

В 2025 году Украина привлекла $52,4 млрд внешнего финансирования, из них более 70% - за счет доходов от замороженных активов россии. Об этом сообщили в министерстве финансов.

В 2025 году Украина привлекла $52,4 млрд внешнего финансирования, из них более 70% - за счет доходов от замороженных активов россии.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Международная поддержка

В 2025 году Министерство финансов привлекло внешнее финансирование в $52,4 млрд. Международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления. В то же время, все внутренние финансовые ресурсы были направлены на сектор безопасности и обороны.

Наибольший объем бюджетной поддержки — $37,9 млрд или более 70% — поступил в рамках механизма стран G7 ERA Loans. Это средства, погашаемые за счет доходов от замороженных активов hосии. Общий объем составляет $50 млрд на 2025 — 2026 годы.

Средства ЕС

В Минфине уточнили, что ЕС направил в полном объеме свою часть в рамках инструмента ERA Loans — 18,1 млрд евро. Остальные средства будут привлечены в 2026 году на социальные нужды в следующем году.

Кроме того, $12,1 млрд поступили от ЕС по финансовому инструменту Ukraine Facility (%11,5 млрд — кредиты, $668 млн — гранты).

МВФ

В 2025 году Украина успешно прошла два просмотра программы Международного валютного фонда — Extended Fund Facility. Это позволило привлечь $912 млн. В рамках программы уже привлечено $10,6 млрд.

Мировой банк

Также в госбюджет поступило $733 млн от Всемирного банка на проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки частного сектора и публичных финансов.

Япония предоставила Украине $453 млн в пределах трех проектов Всемирного банка (повышение устойчивости дорожной сети, модернизация инфраструктуры, восстановление мостов; создание системы управления публичными инвестициями; решение проблем, препятствующих устойчивости частного сектора).

От Банка развития Совета Европы Украина получила $232 млн на непрерывное финансирование выплат для ВПЛ, в том числе покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей.

По данным Минфина, всего с начала полномасштабной войны международные партнеры направили в Украину почти $168 млрд бюджетной поддержки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
30 декабря 2025, 14:37
#
Интересно сколько из этой суммы осело по карманам чинуш приближенных к власти и разных барыг?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
