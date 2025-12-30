Подарок под елку: НБУ поднял курс евро до максимума на последний день 2025 года

Нацбанк определил новые курсы валют на среду, 31 декабря. Евро обновил свой исторический максимум в паре с гривной, а доллару для достижения новой вершины не хватило 2 копеек. Об этом свидетельствует и нформация на сайте НБУ.

На среду НБУ установил такой курс доллара: 42,39 грн. Это на 17 копеек больше, чем во вторник (42,22).

Исторический максимум доллара: 42,40 (26.11.2025).

В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 49,86 грн, что на 21 копейку больше, чем во вторник (49,65).

Таким образом, официальный курс евро обновил исторический максимум.

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,7963 (в понедельник курс был 11,7429).

