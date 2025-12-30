Нацбанк определил новые курсы валют на среду, 31 декабря. Евро обновил свой исторический максимум в паре с гривной, а доллару для достижения новой вершины не хватило 2 копеек. Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ.
Подарок под елку: НБУ поднял курс евро до максимума на последний день 2025 года
Курс доллара
На среду НБУ установил такой курс доллара: 42,39 грн. Это на 17 копеек больше, чем во вторник (42,22).
Исторический максимум доллара: 42,40 (26.11.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на среду был установлен на отметке — 49,86 грн, что на 21 копейку больше, чем во вторник (49,65).
Таким образом, официальный курс евро обновил исторический максимум.
Курс польского злотого
НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,7963 (в понедельник курс был 11,7429).
Источник: Минфин
