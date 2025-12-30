Стоимость серебра рухнула на 9% после роста до $84 впервые в истории

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 декабря 2025, 10:47 Читати українською

Стоимость серебра рухнула на 9% после роста до $84 впервые в истории

Стоимость серебра обвалилась 29 декабря после достижения исторического максимума, следует из торговых данных. 28 декабря на пике спотовая цена на серебро поднялась до $83,987 за унцию. Однако затем они перешли к падению и рухнули на 9,2% относительно уровня закрытия предыдущего дня, до $71,877 на минимуме 29 декабря.

Стоимость серебра обвалилась 29 декабря после достижения исторического максимума, следует из торговых данных. 28 декабря на пике спотовая цена на серебро поднялась до $83,987 за унцию.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение котировок

К 18:00 падение замедлилось до 8%, серебро на спотовом рынке стоило в районе $72,8 за унцию. Фьючерсы на серебро с поставкой в марте на Чикагской товарной бирже торгуются по $72,345.

Золото тоже переживает сильное падение 29 декабря. Если 28-го числа его стоимость на пике достигла $4546,46 за унцию, что близко к рекордному максимуму за все время, то на 18:00 спотовая цена падает на 3,5%, до $4374.

Читайте также: Серебро пробило отметку в $80 за унцию

Спрос на металл

Особенно сильный спрос наблюдался со стороны инвесторов в Китае, пишет Bloomberg. Цены на серебро в Шанхае превышали стоимость на лондонском рынке на $8 за унцию, что стало рекордным разрывом за всю историю наблюдений.

Из-за этого единственный в Китае фонд, который специализируется исключительно на инвестициях в серебро, остановил привлечение новых клиентов после того, как неоднократно предупреждал о рисках. Кроме того, власти и участники рынка в Китае ввели ряд мер — от ужесточения торговых правил до предостережений о неустойчивости роста котировок, но все это не смогло сдержать всплеск спроса.

Китай объявил о введении ограничений на экспорт серебра и некоторых других металлов еще в конце октября.

27 декабря Илон Маск в X написал, что «это нехорошо», поскольку серебро «необходимо во многих промышленных процессах».

С учетом того, что запасы серебра близки к историческим минимумам, дефицит предложения металла может затронуть ряд отраслей, отмечает Bloomberg. В частности, спрос на него высок со стороны производителей солнечных панелей, центров обработки данных для искусственного интеллекта и электромобилей, перечисляет CNBC.

Напомним

Несмотря на сильное падение 29 декабря, стоимость серебра с начала года выросла более чем на 150%. Для сравнения, на начало года спотовая стоимость серебра была в районе $29 за унцию.

Столь мощному росту способствовало то, что инвесторы рассматривают серебро как защитный актив по аналогии с золотом в условиях международных конфликтов и других рисков, в том числе связанных с увеличением госдолга США.

Оба драгметалла также считаются хеджирующим активом от ослабления доллара США из-за инфляции или экономической неопределенности, указывает CNBC. К тому же чем слабее доллар, тем доступнее становятся металлы, номинированные в американской валюте, для покупателей из других стран.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами