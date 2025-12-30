Стоимость серебра рухнула на 9% после роста до $84 впервые в истории

Стоимость серебра обвалилась 29 декабря после достижения исторического максимума, следует из торговых данных. 28 декабря на пике спотовая цена на серебро поднялась до $83,987 за унцию. Однако затем они перешли к падению и рухнули на 9,2% относительно уровня закрытия предыдущего дня, до $71,877 на минимуме 29 декабря.

Падение котировок

К 18:00 падение замедлилось до 8%, серебро на спотовом рынке стоило в районе $72,8 за унцию. Фьючерсы на серебро с поставкой в марте на Чикагской товарной бирже торгуются по $72,345.

Золото тоже переживает сильное падение 29 декабря. Если 28-го числа его стоимость на пике достигла $4546,46 за унцию, что близко к рекордному максимуму за все время, то на 18:00 спотовая цена падает на 3,5%, до $4374.

Спрос на металл

Особенно сильный спрос наблюдался со стороны инвесторов в Китае, пишет Bloomberg. Цены на серебро в Шанхае превышали стоимость на лондонском рынке на $8 за унцию, что стало рекордным разрывом за всю историю наблюдений.

Из-за этого единственный в Китае фонд, который специализируется исключительно на инвестициях в серебро, остановил привлечение новых клиентов после того, как неоднократно предупреждал о рисках. Кроме того, власти и участники рынка в Китае ввели ряд мер — от ужесточения торговых правил до предостережений о неустойчивости роста котировок, но все это не смогло сдержать всплеск спроса.

Китай объявил о введении ограничений на экспорт серебра и некоторых других металлов еще в конце октября.

27 декабря Илон Маск в X написал, что «это нехорошо», поскольку серебро «необходимо во многих промышленных процессах».

С учетом того, что запасы серебра близки к историческим минимумам, дефицит предложения металла может затронуть ряд отраслей, отмечает Bloomberg. В частности, спрос на него высок со стороны производителей солнечных панелей, центров обработки данных для искусственного интеллекта и электромобилей, перечисляет CNBC.

Несмотря на сильное падение 29 декабря, стоимость серебра с начала года выросла более чем на 150%. Для сравнения, на начало года спотовая стоимость серебра была в районе $29 за унцию.

Столь мощному росту способствовало то, что инвесторы рассматривают серебро как защитный актив по аналогии с золотом в условиях международных конфликтов и других рисков, в том числе связанных с увеличением госдолга США.

Оба драгметалла также считаются хеджирующим активом от ослабления доллара США из-за инфляции или экономической неопределенности, указывает CNBC. К тому же чем слабее доллар, тем доступнее становятся металлы, номинированные в американской валюте, для покупателей из других стран.