Ветеран войны возглавит Департамент стратегии и развития Нацбанка

Директором Департамента стратегии и развития Национального банка Украины с 29 декабря 2025 года назначен Игорь Лужанский, сообщает пресс-служба регулятора.

За что будет отвечать новый директор

разработка / обновление Стратегии развития финансового сектора Украины, включая координацию ее выполнения, в том числе вместе с другими регуляторами, министерствами и ведомствами;

разработка/обновление Стратегии Национального банка, организация и мониторинг ее реализации;

аналитически организационная поддержка работы Комитета по финансовому развитию при Совете по финансовой стабильности;

координация со стейкхолдерами и согласование позиции НБУ как участника других межведомственных стратегических документов;

развитие и развитие функции стратегического анализа и планирования в Национальном банке;

развитие системы операционного планирования в Национальном банке, в том числе в синхронизации с другими управленческими системами;

стратегическое управление развитием Национального банка в соответствии с приоритетными вызовами;

развитие стратегических проектов и инициатив, управление портфелем проектов НБУ;

развитие и развитие систем бизнес-анализа, управления процессами и проектной деятельностью в Национальном банке;

координация и обеспечение повышения качества корпоративного управления в Национальном банке;

развитие инноваций, внедрение использования искусственного интеллекта, обеспечение работы по корпоративной социальной ответственности и внедрение ESG-принципов в Национальном банке и т. д.

Департамент стратегии и развития относится к вертикали подчинения «Общий блок», руководство которой осуществляет Председатель Национального банка Андрей Пышный.

Новоназначенный директор Департамента стратегии и развития, прежде всего, сосредоточится на усилении эффективности реализации миссии и стратегических задач Национального банка, развитии функций стратегического анализа, планировании и управлении проектами и процессами, а также на системном внедрении принципов инклюзии, в частности в вопросах реинтеграции ветеранов.

Кто такой Лужанский

Игорь Лужанский — профессиональный эксперт в области технологий и инноваций с более чем 19-летним опытом успешной реализации в стартапах, международных корпорациях (ДТЭК, SABMiller, British American Tobacco) и оборонной сфере.

До работы в Национальном банке, на протяжении 2022−2025 годов, он служил в Вооруженных Силах Украины. В частности, в начале полномасштабного вторжения добровольцем присоединился к ТРО как начальник логистики батальона, был командиром взвода в 3 ОШБр и закончил путь как командир роты в Nemesis Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

В 2014—2022 годах был совладельцем и руководителем ряда технологических компаний (42flows.tech, Chatbots.studio, Neadevis).

В 2012—2014 годах работал руководителем Департамента развития систем управления ДТЭК, в 2010—2012 годах — директором по ИТ в SABMiller.

В течение 2005−2010 годов был проектным менеджером, бизнес-аналитиком (Luxoft, British American Tobacco).