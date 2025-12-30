Multi от Минфин
українська
30 декабря 2025, 10:15 Читати українською

Ветеран войны возглавит Департамент стратегии и развития Нацбанка

Директором Департамента стратегии и развития Национального банка Украины с 29 декабря 2025 года назначен Игорь Лужанский, сообщает пресс-служба регулятора.

Директором Департамента стратегии и развития Национального банка Украины с 29 декабря 2025 года назначен Игорь Лужанский, сообщает пресс-служба регулятора.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЗа что будет отвечать новый директорразработка / обновление Стратегии развития финансового сектора Украины, включая координацию ее выполнения, в том числе вместе с другими регуляторами, министерствами и ведомствами;разработка/обновление Стратегии Национального банка, организация и мониторинг ее реализации;аналитически организационная поддержка работы Комитета по финансовому развитию при Совете по финансовой стабильности;координация со стейкхолдерами и согласование позиции НБУ как участника других межведомственных стратегических документов;развитие и развитие функции стратегического анализа и планирования в Национальном банке;развитие системы операционного планирования в Национальном банке, в том числе в синхронизации с другими управленческими системами;стратегическое управление развитием Национального банка в соответствии с приоритетными вызовами;развитие стратегических проектов и инициатив, управление портфелем проектов НБУ;развитие и развитие систем бизнес-анализа, управления процессами и проектной деятельностью в Национальном банке;координация и обеспечение повышения качества корпоративного управления в Национальном банке;развитие инноваций, внедрение использования искусственного интеллекта, обеспечение работы по корпоративной социальной ответственности и внедрение ESG-принципов в Национальном банке и т.
Фото: Игорь Лужанский

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За что будет отвечать новый директор

  • разработка / обновление Стратегии развития финансового сектора Украины, включая координацию ее выполнения, в том числе вместе с другими регуляторами, министерствами и ведомствами;
  • разработка/обновление Стратегии Национального банка, организация и мониторинг ее реализации;
  • аналитически организационная поддержка работы Комитета по финансовому развитию при Совете по финансовой стабильности;
  • координация со стейкхолдерами и согласование позиции НБУ как участника других межведомственных стратегических документов;
  • развитие и развитие функции стратегического анализа и планирования в Национальном банке;
  • развитие системы операционного планирования в Национальном банке, в том числе в синхронизации с другими управленческими системами;
  • стратегическое управление развитием Национального банка в соответствии с приоритетными вызовами;
  • развитие стратегических проектов и инициатив, управление портфелем проектов НБУ;
  • развитие и развитие систем бизнес-анализа, управления процессами и проектной деятельностью в Национальном банке;
  • координация и обеспечение повышения качества корпоративного управления в Национальном банке;
  • развитие инноваций, внедрение использования искусственного интеллекта, обеспечение работы по корпоративной социальной ответственности и внедрение ESG-принципов в Национальном банке и т. д.

Департамент стратегии и развития относится к вертикали подчинения «Общий блок», руководство которой осуществляет Председатель Национального банка Андрей Пышный.

Новоназначенный директор Департамента стратегии и развития, прежде всего, сосредоточится на усилении эффективности реализации миссии и стратегических задач Национального банка, развитии функций стратегического анализа, планировании и управлении проектами и процессами, а также на системном внедрении принципов инклюзии, в частности в вопросах реинтеграции ветеранов.

Кто такой Лужанский

Игорь Лужанский — профессиональный эксперт в области технологий и инноваций с более чем 19-летним опытом успешной реализации в стартапах, международных корпорациях (ДТЭК, SABMiller, British American Tobacco) и оборонной сфере.

До работы в Национальном банке, на протяжении 2022−2025 годов, он служил в Вооруженных Силах Украины. В частности, в начале полномасштабного вторжения добровольцем присоединился к ТРО как начальник логистики батальона, был командиром взвода в 3 ОШБр и закончил путь как командир роты в Nemesis Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

В 2014—2022 годах был совладельцем и руководителем ряда технологических компаний (42flows.tech, Chatbots.studio, Neadevis).

В 2012—2014 годах работал руководителем Департамента развития систем управления ДТЭК, в 2010—2012 годах — директором по ИТ в SABMiller.

В течение 2005−2010 годов был проектным менеджером, бизнес-аналитиком (Luxoft, British American Tobacco).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
