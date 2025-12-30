В ноябре госдолг Украины вырос на $7,03 миллиарда

Рост госдолга

По состоянию на 30 ноября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 8616,54 млрд грн, или $204,22 млрд.

«В ноябре 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 340,33 млрд грн, и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $7,03 млрд», — говорится в сообщении.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 6 628,59 млрд грн (76,93% от общей суммы), или $157,10 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 987,95 млрд грн (23,07% от общей суммы), или $47,12 млрд.

Государственный долг Украины составил 8 329,25 млрд грн (96,67% от общей суммы), или $197,41 млрд.

Читайте: Госдолг Украины превысил 8 триллионов гривен

Напомним

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что государственный долг Украины достигнет своего пикового значения в 2026 году, превысив отметку в 110,4% валового внутреннего продукта (ВВП). На 2025 год МВФ прогнозирует, что госдолг Украины составит 108,6% ВВП.

В то же время МВФ ожидает, что после достижения этого пикового значения в 2026 году государственный долг Украины постепенно начнет снижаться.