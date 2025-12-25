Главное за четверг: Заработок банков на «закрытых» кредитах, курс гривны и выплаты Украины по долгам

Как банки зарабатывают на уже закрытых кредитах и скрытых комиссиях

За ноябрь в разделе Отзывы наши читатели оставили 155 новых сообщений о своем опыте пользования банковскими услугами. Из них зачислено и отправлено на рассмотрение финучреждениям 55 жалоб. Банки смогли найти решение только в 26 случаях. С какими проблемами пришлось столкнуться с нашими читателями, и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

ФЛП на 1 группе не нужен кассовый аппарат с 1 января 2026 года: МЭРТ опубликовало проект постановления

Министерство экономики опубликовало проект постановления «О внесении изменения в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 29 июля 2022 г. № 894», что касается отсрочки ввода платежных терминалов.

Квартира под елку: сколько можно сэкономить на новогодних акциях застройщиков

Декабрь обычно считается «высоким сезоном» на рынке жилой недвижимости. Как отметили в компании Sensar Development, «в период новогодних праздников продажи обычно растут. Многие хотят реализовать давнюю мечту и войти в новый год с новым жильем или инвестицией». Многие потенциальные покупатели «охотятся» на скидки, ведь многие застройщики проводят предпраздничные акции. «Минфин» собрал акционные предложения от застройщиков и выяснил, сколько реально сэкономить, покупая новое жилье под елку.

В 2026—2028 годах выплаты Украины по долгам будут составлять от 48% до 52% доходов бюджета — Южанина

Правительство на заседании 24 декабря утвердило Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026−2028 годы. Как отмечает народная депутат Нина Южанина, этот документ очерчивает жесткие финансовые ограничения, с которыми государство столкнется в ближайшие годы.

Сомнительный доллар и триумф золота: 2025 год в мире инвестиций в графиках

2025 год стал годом кардинальных изменений для инвесторов. Торговая пошлина, введенная в начале года по инициативе американского президента Дональда Трампа, вызвала волатильность на мировых рынках и заставила трейдеров гадать о последствиях глобальной торговой войны. Однако этот год также оказался чрезвычайно прибыльным для правильно выбравших сегменты инвестиций. Об этом пишет The Financial Times. «Минфин» выбрал главное.

Гривна будет крепче, чем ожидалось ранее: консенсус-прогноз Минэкономики

Эксперты, участвовавшие в подготовке октябрьского консенсус-прогноза Министерства экономики, пересмотрели свои ожидания по поводу курса гривны на ближайшие годы. Несмотря на замедление роста ВВП и более высокую инфляцию, валютные прогнозы стали более благоприятными для национальной валюты.