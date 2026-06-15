С 16 июня НБУ введет в обращение модифицированные банкноты номиналом в 100 гривен

Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 16 июня 2026 вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Об этом говорится в сообщении регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что будет изображено на банкноте

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 100 гривен размещен патриотический лозунг: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 100 гривен образца 2014 года.

Национальный банк с 16 июня 2026 года приступит к выдаче модифицированных банкнот номиналом 100 гривен банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения.

Введение в обращение таких банкнот номиналом в 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую Национальным банком в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 гривен в предыдущие годы изготовления на модифицированные банкноты.

Как законное платежное средство они будут обращаться вместе с банкнотами номиналом 100 гривен предыдущих лет изготовления и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платеже.

Напомним

В обращение уже введены модифицированные банкноты национальной валюты с лозунгом современной Украины: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!»: