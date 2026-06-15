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15 июня 2026, 18:58 Читати українською

С 16 июня НБУ введет в обращение модифицированные банкноты номиналом в 100 гривен

Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 16 июня 2026 вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 16 июня 2026 вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен.

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Что будет изображено на банкноте

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 100 гривен размещен патриотический лозунг: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 100 гривен образца 2014 года.

Национальный банк с 16 июня 2026 года приступит к выдаче модифицированных банкнот номиналом 100 гривен банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения.

Введение в обращение таких банкнот номиналом в 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую Национальным банком в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 гривен в предыдущие годы изготовления на модифицированные банкноты.

Как законное платежное средство они будут обращаться вместе с банкнотами номиналом 100 гривен предыдущих лет изготовления и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платеже.

Напомним

В обращение уже введены модифицированные банкноты национальной валюты с лозунгом современной Украины: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!»:

  • с 08 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;
  • с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;
  • с 21 августа 2025 года — номиналом 20 гривен;
  • с 25 февраля 2026 — номиналом 200 гривен.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+135
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 июня 2026, 19:16
#
В принципе, с учётом тенденции последних лет, можно было вместо банкнот сразу выпускать монеты такого номинала.
+
+73
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 июня 2026, 20:18
#
Уточню, что это написано без негатива или сарказма. У нас уже есть банкноты, их хватит на несколько лет вперёд, как раз на постепенную девальвацию гривны. Вот пусть бы они и оставались, а по мере ветшания — банкноты изымать и заменять монетами. Монета крупного номинала была бы достаточно удобной вещью, ИМХО. Тем более, что даже сейчас: 100грн — это пачка недорогих сигарет или две буханки какого-то не социального хлеба/два пакета молока.
+
0
Apache
Apache
15 июня 2026, 22:19
#
Вопрос удобства неоднозначный:
В бумажнике 5 стогривневых купют в любом случае займут меньше места, чем 5 монет такого же номинала. Кроме того, себестоимость производства монеты скорее всего выше,чем бумажной купюры. Другой вопрос, что смена дизайна купюры — это дополнительные затраты. Но деньги на это в нашем дефицитном бюджете конечно же нашлись…
Если говорить об удобстве, то на сегодняшний день целесообразно было бы выпустить купюры номиналом 2000 грн или 5000 грн. Например, даже у ЕВРО есть номинал 200 (10500 грн) и 500 (26000 грн).
+
0
timion
timion
15 июня 2026, 23:20
#
Враховуючи історію то ціна лому металу з якого зроблені українські монети зазвичай через років 5−10 вища ніж номінал, тому НБУ економить металургічні запаси України в правильно робить)
+
+39
PavloSV
PavloSV
15 июня 2026, 20:55
#
Погоджуюсь з коментарем вище. Це немає ніякого сенсу. Сьогодні 100 грн. вартують менше 2 €. У Європі є відповідний номінал. Чому б у нас не зробити сотку монетою, враховуючи швидкість інфляції, ціни на продукти не гірше європейських і тенденцію до незламної потужно-контрольованої девальваційноі тенденціі у відпусканні курсу гривні до небес.
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
15 июня 2026, 21:46
#
Монетами нет смысла делать, так как на пути в ЕС нам нужно переходить на оплату картами и потихоньку выводить наличные и заменять их на CBDC. За этим будущее с удобными электронными оплатами и чеками, кредитами и другими современными финансовыми инструментами. Наличными в основном пользуются офисники, те кто отмывают деньги и не хотят платить налоги. Честному человеку наличные не к чему и Европа уже прошла огномный путь по отказу от них (особенно Скандинаские страны с высоким индексом счастья населения).
+
0
LEGALAYS
LEGALAYS
15 июня 2026, 23:09
#
«Честному человеку наличные не к чему» - да уж как человека закомпостировали , а дальше , что — зарплату талонами на еду выдавать ??? И вот что-то никто не едет в эту Скандинавию с их высоким уровнем счастья , а еще есть счастливая страна Юж. Корея .где работают по 10 часов 6 дней в неделю и им тоже сказали , что они счастливы .
+
0
lider2000
lider2000
15 июня 2026, 23:07
#
Ето новьій курс гривньі.
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