Национальный банк Украины в рамках планового выпуска с 16 июня 2026 вводит в наличное обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен. Об этом говорится в сообщении регулятора.
С 16 июня НБУ введет в обращение модифицированные банкноты номиналом в 100 гривен
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Что будет изображено на банкноте
В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 100 гривен размещен патриотический лозунг: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».
Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 100 гривен образца 2014 года.
Национальный банк с 16 июня 2026 года приступит к выдаче модифицированных банкнот номиналом 100 гривен банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения.
Введение в обращение таких банкнот номиналом в 100 гривен завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую Национальным банком в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины.
Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 гривен в предыдущие годы изготовления на модифицированные банкноты.
Как законное платежное средство они будут обращаться вместе с банкнотами номиналом 100 гривен предыдущих лет изготовления и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платеже.
Напомним
В обращение уже введены модифицированные банкноты национальной валюты с лозунгом современной Украины: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!»:
- с 08 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;
- с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;
- с 21 августа 2025 года — номиналом 20 гривен;
- с 25 февраля 2026 — номиналом 200 гривен.
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В бумажнике 5 стогривневых купют в любом случае займут меньше места, чем 5 монет такого же номинала. Кроме того, себестоимость производства монеты скорее всего выше,чем бумажной купюры. Другой вопрос, что смена дизайна купюры — это дополнительные затраты. Но деньги на это в нашем дефицитном бюджете конечно же нашлись…
Если говорить об удобстве, то на сегодняшний день целесообразно было бы выпустить купюры номиналом 2000 грн или 5000 грн. Например, даже у ЕВРО есть номинал 200 (10500 грн) и 500 (26000 грн).