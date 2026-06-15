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15 июня 2026, 19:40 Читати українською

Strategy снова покупает на панике: Майкл Сейлор превращает рыночный хаос в капитал

Strategy снова доказала, что умеет использовать рыночный страх как инструмент для собственного обогащения. Об этом шаге Майкл Сейлор сообщил в своем X, в очередной раз подчеркнув, что для компании «красные» дни на графике — это не повод для продажи, а лучшая возможность для наращивания позиций.

Strategy снова доказала, что умеет использовать рыночный страх как инструмент для собственного обогащения.

Пока значительная часть криптовалютного рынка находилась в состоянии истерики из-за очередных колебаний курса, компания спокойно пополнила свой баланс на 1587 BTC. Средняя цена покупки составила $63 024 за монету, что значительно ниже рыночных пиков последних недель.

Детали сделки зафиксированы в официальном отчете в SEC. Следует понимать: цена в $63 024 — это результат «пойманного дна». В то время как мелкие трейдеры подвергались паническим продажам, пытаясь сохранить хоть какие-то деньги на фоне просадки, Strategy методично выкупала предложение. Это классический подход: покупать, когда все боятся, но держать, когда все жадно покупают.

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Как работает «маховик» Сейлора

Успех Strategy не строится на удаче. Это слаженная финансовая машина, которую часто называют «маховиком» (flywheel).

Механика требует от руководства железной дисциплины:

  1. Капитал как топливо. Компания имеет около $1,1 млрд. в долларах США. Это позволяет не ждать «лучшего момента» или одобрения кредитов, а мгновенно реагировать на рыночные возможности.

  2. Финансовая инженерия. Покупка BTC финансируется не только из операционной прибыли, но и через размещение акций и выпуск долговых инструментов (конвертируемых облигаций). Инвесторы верят в биткоин-стратегию компании, поэтому активно финансируют эти инициативы.

  3. Эффект масштаба. После последней сделки на балансе компании уже 846842 BTC. Это потрясающая цифра — около 4% от общей эмиссии биткоина, который когда-либо будет существовать. Каждое новое приобретение еще больше укрепляет статус Strategy как крупнейшего публичного владельца главной криптовалюты мира.

Strategy играет в игру, где горизонт планирования измеряется не неделями, а десятилетиями. Они рассчитывают, что владение такой долей эмиссии Bitcoin сделает их ключевым игроком в будущей финансовой системе. Пока рынок нервничает из-за давления медведей, MSTR продолжает методически накапливать свой резерв, превращая панику других в свой капитал.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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