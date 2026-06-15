НБУ установил курсы на вторник: доллар без изменений, евро — дорожает

Национальный банк Украины установил на 16 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,8177 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ оставил на прежнем уровне курс гривны.

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Во вторник НБУ установил такой курс доллара: 44,81 грн. Это на такой же курс, как и в понедельник.

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время, курс евро на вторник установлен на отметке — 52,03 грн, что на 8 копеек больше, чем в понедельник (51,85 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

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