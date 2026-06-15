Как миллиардеры Кремниевой долины воюют с налогом на богатство в Калифорнии

Осенью 2025 года профсоюз медицинских работников SEIU запустил инициативу, которая мгновенно объединила самых богатых людей Калифорнии против общего врага. Речь о законопроекте Billionaire Tax Act — налог в размере 5% от чистых активов для 200 миллиардеров штата.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В нем предлагается внести изменения в Налоговый кодекс 1986 года, чтобы устранить лазейки, позволяющие миллиардерам уходить от налогов на неопределенный срок с помощью стратегии «кучи, ссуд, умри». Работает она так: вместо того чтобы продавать активы и платить налог на прирост капитала, миллиардер берет кредит под залог своих акций или недвижимости. Кредит не является доходом, потому не облагается налогом. Человек живет на заемные деньги, активы продолжают расти в цене, а после смерти наследники получают активы уже по новой рыночной стоимости — и прирост капитала вообще никогда не облагается налогом.

Что происходило в закрытом чате

Как сообщает издание The Standard, ответом на инициативу стала зашифрованная группа в Signal, объединившая почти весь «миллиардский мир» Кремниевой долины.

Среди участников:

соучредитель Google Сергей Брин;

венчурный капиталист Марк Андрисен;

CEO Y Combinator Гарри Тан;

CEO Stripe Патрик Коллисон;

соучредитель Ripple Крис Ларсен

CEO Coinbase Брайан Армстронг;

соучредитель PayPal Макс Левчин и десятки других.

«Проще спросить, кого там не было», — рассказал один из двух людей, видевших переписку.

Участники обсуждали разные стратегии: апеллировать к губернатору Гэвину Ньюсому, запустить контр-инициативы, выдвигать своих кандидатов на выборах. Но самая авантюрная и одновременно простая идея была другой: просто выкупить компанию, которая собирала подписи в поддержку налога, и заблокировать сбор навсегда.

«Конечно, они так думают — это логика бизнеса: если есть препятствие, просто купи его», — прокомментировал очевидец переписки.

Деньги потратили, но результата нет

Несмотря на десятки миллионов долларов, потраченных на разные инициативы, кампания против 5% налога не достигла цели. SEIU собрала почти вдвое больше подписей, чем нужно для включения вопроса в ноябрьский бюллетень, и опросы показывают, что идея в целом популярна среди избирателей.

Лучшим шансом остановить инициативу пока не миллиардеры, а сам губернатор Ньюсом. Сейчас он пытается договориться о снятии вопроса с голосования в дедлайн 25 июня и является активным лоббистом интересов Кремниевой долины.

Раскол внутри

Несмотря на внешнее единство, в чате возникали споры. Венчурный капиталист Рон Конвей призвал ни в коем случае не критиковать Ньюсома — и когда в январе группа распалась на меньшие чаты, его ни в одну не пригласили. Показательно, что именно Конвей стал одним из первых, кто реально вложил деньги в «противоналоговую» борьбу: его $100 000 в ноябре перешли в организацию Stop the Squeeze, связанную с советниками губернатора.

Противники налога утверждают: если он будет принят, миллиардеры просто переедут в другие штаты, и Калифорния потеряет все значимые налоговые поступления. Отдельная боль для предпринимателей: в расчет личного капитала включены акции частных компаний, которые невозможно быстро продать, чтобы уплатить налог наличными «Принятие этого налога уничтожит инновации в Калифорнии», — заявил Гарри Тан из Y Combinator.

Борьба еще не завершена: до 25 июня, когда идет дедлайн ратификации подписей, ситуация может кардинально измениться.

Читайте також: 7 звичок майбутнього мільйонера. Як виховати фінансово грамотну дитину