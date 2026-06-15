К закрытию межбанка в понедельник, 15 июня, курс доллара снизился на 1 копейку в покупке и продаже, евро прибавил 3 копейки в покупке и 4 копейки в продаже.
Евро подорожал на межбанке
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Открытие 15 июня
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Закрытие 15 июня
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Изменения
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44,83/44,86
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44,82/44,85
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1/1
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52,03/52,05
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52,06/51,09
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¾
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,55−45,10 грн. Евро покупают за 51,70 грн, а продают за 52,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,91−44,90, евро — 52,15−52,30 грн.
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Источник: Минфин
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