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15 июня 2026, 17:15 Читати українською

Кийосаки: те, кто копит доллары, — проигрывают, ибо деньги — мусор

Автор книги о личных финансах «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал своих читателей отказаться от фиатной валюты и усомнился в ценности долларовых сбережений.

Автор книги о личных финансах «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал своих читателей отказаться от фиатной валюты и усомнился в ценности долларовых сбережений.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСоветы КийосакиКийосаки посоветовал покупать «более твердые активы», среди которых — биткоин и эфир.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Советы Кийосаки

Кийосаки посоветовал покупать «более твердые активы», среди которых — биткоин и эфир.

Кийосаки задал подписчикам вопрос: какую ценность имеет $1 трлн?

Предприниматель пояснил: один триллион — это единица с двенадцатью нулями. Чтобы потратить такую сумму, расходуя по доллару каждую минуту, человеку потребовалось бы 34 000 лет. Однако Федеральная резервная система США может напечатать этот триллион меньше чем за минуту, считает писатель. Из этой своей мысли Кийосаки делает вывод: те, кто копит доллары, — проигрывают, ибо деньги — мусор.

Люди, хранящие доллары, теряют свою способность покупать товары и услуги, настаивает писатель. Он призывает своих подписчиков скупать не только драгоценные металлы — золото и серебро, — но и криптовалюты, в частности, биткоин и эфир.

Что с крипторынком

В июне крипторынок оказался под давлением, которое было вызвано сразу несколькими факторами. Прежде всего, это война между США и Ираном, а также крупный отток средств из криптовалютных биржевых фондов (ETF).

В июне биткоин упал с $80 000 до $62 000, тогда как эфир приблизился к $1500. Сейчас биткоин держится на уровне $65 000, а эфир — выше $1700.

После резкого июньского обвала оба актива торгуются значительно ниже своих прошлогодних максимумов: в октябре биткоин достиг рекорда $126 198, а эфир стоил $4953.

Ранее Кийосаки высказался против американских гособлигаций и призвал инвесторов не покупать биткоин на ажиотаже. Даже первая криптовалюта может привести к убыткам, если покупать ее на пике, предупредил писатель-предприниматель.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+69
JWT
JWT
15 июня 2026, 17:20
#
Кійосакі порадив купувати «твердіші активи», серед яких — біткоїн та ефір.

АХАХА. Боже, дякую, ви зробили мій день.
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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 июня 2026, 18:20
#
Так этот авторитетный «автор книги о личных финансах» — по самые уши в долгах. Впрочем, деду уже 80 лет и ему можно не переживать об их возврате.
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