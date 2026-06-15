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15 июня 2026, 16:57 Читати українською

Отчет Bitget и Block Scholes: токенизированные рынки сокращают разрыв с крипторынком

Bitget, крупнейшая универсальная биржа (UEX), опубликовала совместный отчет с Block Scholes, посвященный анализу ликвидности на рынках бессрочных фьючерсов на активы реального мира (RWA). Исследование показало, что рынки токенизированных акций и сырьевых товаров на Bitget продолжили активно развиваться в 2026 году, а уровень их ликвидности все больше приближается к основным криптовалютным торговым парам.

Bitget, крупнейшая универсальная биржа (UEX), опубликовала совместный отчет с Block Scholes, посвященный анализу ликвидности на рынках бессрочных фьючерсов на активы реального мира (RWA).

Согласно данным отчета, к середине мая инструмент NVDA-USDT достиг примерно $4,1 млн заявок в пределах 2% от средней цены, что составляет около трех четвертей глубины рынка спотовой пары BTC/USDT на Bitget. Это указывает на то, что токенизированные рынки постепенно достигают качества, необходимого для активной торговли, хеджирования и построения межрыночных стратегий.

В исследовании также анализировалась работа RWA-фьючерсов Bitget в периоды повышенной волатильности, включая начало конфликта между США и Ираном в феврале 2026 года. Несмотря на кратковременное расширение спредов после первых новостей, ликвидность быстро восстановилась, а глубина рынка вернулась к нормальным уровням в течение нескольких дней, что демонстрирует устойчивость токенизированных рынков в условиях геополитической неопределенности.

«Сам по себе доступ уже недостаточен — дискуссия о токенизации вышла за рамки темы доступа», — отметила генеральный директор Bitget Грейси Чен. «Сегодня ключевой вопрос — могут ли пользователи эффективно перемещать капитал между рынками без потери ликвидности. Независимо от того, торгуют ли они криптовалютами, акциями, золотом или токенизированными активами, они ожидают одинаковую глубину и скорость. Именно поэтому ликвидность становится одним из главных показателей зрелости токенизированных рынков. По мере их развития мы приближаемся к будущему, где различие между традиционными и цифровыми активами становится менее важным, чем возможности, которые они предоставляют».

Отчет является частью более широкой работы Bitget по анализу эволюции токенизированных финансовых рынков, поскольку трейдеры всё чаще стремятся получать доступ как к цифровым активам, так и к традиционным рынкам в рамках одной торговой среды. Полученные данные подтверждают стратегию Universal Exchange, которая объединяет криптоактивы, сырьевые товары, акции и токенизированные финансовые инструменты в единую платформу.

Полный отчет «Liquidity Conditions in Bitget’s Real World Asset Perpetual Markets» доступен на сайте Bitget

Источник: Минфин
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