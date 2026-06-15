Новый закон о крипторинках может заработать в 2027 году: кто станет главным регулятором

Во время Incrypted Conference 2026 председатель НКЦБФР Алексей Семенюк подтвердил, что Комиссия станет главным регулятором рынка виртуальных активов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

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Распределение полномочий предусмотрено по модели европейской регулировки MiCA:

НБУ будет отвечать за токены электронных денег;

НКЦБФР — за все другие виртуальные активы.

Законопроект, который должен создать правовую основу рынка виртуальных активов, уже прошел первое чтение в Верховной Раде. В настоящее время идет подготовка ко второму чтению, а финализацию текста ожидают до августа.

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Также новые правила создадут возможности для выпуска токенизированных активов, связанных с ценными бумагами, и развития современной цифровой инфраструктуры рынков капитала.

По словам Алексея Семенюка, ключевая задача — создать прозрачные правила для рынка, обеспечить защиту пользователей и сформировать регуляторную среду, в которой бизнес, связанный с виртуальными активами, будет заинтересован работать в Украине.