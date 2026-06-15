Доллар упал до 10-дневного минимума из-за мирного соглашения между США и Ираном

В понедельник доллар США в целом упал, достигнув 10-дневного минимума по отношению к евро и фунту стерлингов, после того как предварительное соглашение о прекращении войны между США и Ираном привело к снижению цен на нефть и доходности казначейских облигаций, одновременно повышая настроения риска. Об этом пишет Reuters.

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Индекс доллара

Индекс доллара, измеряющий курс доллара США в корзину валют, включая иену и евро, упал на 0,34% до 99,46, а евро вырос на 0,41% до 1,1616 доллара, что является самым высоким показателем с 5 июня.

Фунт стерлингов укрепился на 0,22% до $1,3435. Ник Рис, руководитель отдела макроэкономических исследований Monex Europe, сказал, что несмотря на предварительное соглашение, рынки, вероятно, будут осторожно относиться к ценообразованию на фоне дальнейшего оптимизма.

«Здесь есть немало оснований для разочарования», — сказал он. «Самое важное то, что мы не слышали ничего с ядерной стороны. Если это произойдет в течение следующих нескольких дней, тогда, я думаю, мы сможем быть немного более конструктивными».

Японская иена укрепилась на 0,07% по отношению к доллару США до 160,09 за доллар, но держалась вблизи уровней, которые считаются потенциально побуждающими к официальному вмешательству. В криптовалютах биткойн вырос на 4,46% до 66 815 долларов.

Центральные банки в фокусе

Ведущие центральные банки, включая Федеральную резервную систему, Банк Японии, Банк Англии и Резервный банк Австралии, объявят решение о ставках на этой неделе. Рынки сосредоточились на том, уменьшат ли перспективы мирного соглашения их опасения по поводу инфляции и повлияют ли на текущую траекторию усиления монетарной политики.

Ожидается, что ФРС будет удерживать ставки в текущем диапазоне 3,5−3,75% в среду, но может отказаться от своей тенденции к смягчению. Трейдеры также будут следить за тем, как «ястребиный» тон выразит новый глава ФРС Кевин Уорш на пресс-конференции после заявления.

Инвесторы оценивают вероятность повышения ставок к декабрю в 53%, поскольку рынок труда улучшается, а инфляция остается выше целевого показателя ФРС в 2% в год. Банк Японии намерен повысить процентные ставки до 1%, что является 31-летним максимумом, на своем завершающемся во вторник двухдневном заседании. Ожидается, что он просигнализирует о готовности продолжать повышать стоимость заимствований для борьбы с инфляционными рисками, несмотря на мирное соглашение.

«Повышение ставки, вероятно, не окажет большого непосредственного влияния на курс доллар/йена, поскольку он уже снижен», — сказал Чандлер, хотя и добавил, что это может сделать интервенцию более вероятной, если она продолжит ослабевать. Между тем, ожидается, что Резервный банк Австралии и Банк Англии сохранят ставки неизменными.

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