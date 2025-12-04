Главное за день: Международные резервы, рост тарифов «Киевстара» и усиление гибкости курса валют

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Исторический рекорд: Международные резервы Украины выросли до $54,7 миллиарда

По состоянию на 1 декабря 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $54 748 млн. Это самый высокий показатель за всю историю независимости Украины. В ноябре международные резервы выросли на 10,6%. Такая динамика обусловлена самыми большими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

МВФ требует усилить гибкость обменного курса: объясняем проще, что это значит

В конце ноября Украина договорилась с МВФ на уровне персонала о новой программе EFF. Теперь его должен утвердить Совет исполнительных директоров Фонда и, что не менее важно, для получения денег наша страна должна выполнить ряд условий. Одна из них в НБУ: «усилить гибкость валютного курса». На ней хочу остановиться подробнее и рассказать, как выполнение этого требования может повлиять на курс гривни в ближайшее время.

Кредитование online: как быстро получить деньги и о каких рисках следует помнить

В этом году в Украине стремительно растет кредитование. Это говорит не только об извечной потребности людей в деньгах, но и об оживлении экономики и большей готовности планировать свои расходы на долгосрочную перспективу. Способствует росту кредитования и развитию технологий. Взять ссуду можно дистанционно всего за несколько минут, не посещая банк. На какие условия могут рассчитывать заемщики и какой вариант кредита выгоднее, разбирался Минфин.

С 18 декабря «Киевстар» поднимает стоимость тарифных планов

Мобильный оператор «Киевстар» объявил об обновлении условий обслуживания и повышении стоимости некоторых тарифных планов. Изменение цен, которое начнется с 18 декабря 2025 года, объясняется необходимостью поддерживать устойчивость сети в условиях роста операционных расходов.

Когда начнутся выплаты вкладчикам РВС Банка и кто получит деньги в первую очередь

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выводу с рынка РВС Банка. Фонд обеспечивает физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям гарантию 100-процентного возмещения их средств в банках, признанных неплатежеспособными, причем не только по депозитам, но и по остаткам на текущих счетах. О порядке выплат и кухне системы гарантирования «Минфину» рассказал Роман Козий, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.