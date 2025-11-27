Более 13 миллионов украинцев подали заявки на получение 1000 грн в рамках «Зимней поддержки»

В Украине по правительственной программе «Зимняя поддержка» более 13 миллионов граждан уже подали заявки на получение помощи в размере 1000 гривен. Из них 4 миллиона человек уже получили средства на карточку «Национальный кэшбек». Об этом сообщила заместитель Министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко в эфире телемарафона.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Она отметила, что абсолютное большинство украинцев выбирает онлайн — 11 миллионов заявок оформлено через приложение «Действие».

Около 2 миллионов граждан получат помощь автоматически вместе с пенсиями и социальными выплатами через Укрпочту.

Читайте также: Укрпочта обнародовала инструкцию по получению 1 000 гривен по программе «Зимняя поддержка»

Кириенко подчеркнула, что значительная часть полученных средств традиционно направляется украинцами на донаты Силам безопасности и обороны и другие благотворительные инициативы.

Как можно потратить помощь

Выплаты не выдаются наличными, а поступают на специальные счета, что обеспечивает их целевое использование по установленным категориям расходов (MCC-кодам).

Полученные 1000 гривен можно потратить на:

Товары украинского производства (кроме подакцизных): продукты питания, лекарства и книги.

Оплата почтовых и коммунальных услуг.

Осуществление благотворительных взносов.

Напомним

Недавно премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что более 150 тысяч украинцев уже подали заявки через «Действие» на выплату 6 500 грн для уязвимых категорий граждан в рамках «Зимней поддержки».

1 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Пакет помощи будет включать несколько ключевых направлений:

Финансовая поддержка,

Транспортная инициатива «УЗ-3000»,

Медицинские чекапы.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% - направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.