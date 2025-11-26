Главные финансовые новости за среду, 26 ноября.
Главное за среду: недвижимость растет, фаворит Трампа на пост главы ФРС
Дефицит подталкивает цены: Спрос на жилье растет быстрее темпов строительства
Украинский рынок недвижимости в 2025 году демонстрирует парадоксальную ситуацию: инвесторы стали более осторожными, но цены продолжают расти из-за структурного дефицита нового предложения. По данным аналитической базы группы компаний DIM, спрос на жилье восстанавливается быстрее, чем застройщики способны выводить новые проекты на рынок.
Человек Трампа стал фаворитом на пост главы ФРС: что о нем известно
Белый дом приближается к финалу в поисках нового главы Федеральной резервной системы (ФРС), и на данный момент главным претендентом является действующий директор Национального экономического совета Кевин Хассетт. По информации инсайдеров, президент Дональд Трамп рассматривает его как идеальную кандидатуру для воплощения своей давней мечты — получения большего контроля над центробанком и проведения политики агрессивного снижения процентных ставок.
Сумма средств на счетах вкладчиков в национальной валюте превысила триллион гривен
По состоянию на 1 ноября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 534,8 млрд грн, что на 19,4 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.
Золото по $4450: Deutsche Bank резко повысил прогноз цен на драгоценный металл
Один из крупнейших финансовых конгломератов мира, немецкий Deutsche Bank, пересмотрел свои ожидания относительно стоимости золота в сторону значительного повышения. Аналитики банка прогнозируют, что в 2026 году цена за унцию может достичь новых рекордных отметок, реагируя на фундаментальные изменения на мировом рынке капитала.
Не только Майкл Бьюрри: Питер Тиль и другие опытные инвесторы ставят на «ИИ-пузырь»
Пока рынок продолжает пребывать в эйфории от технологического бума 2025 года, а капитализация Nvidia ненадолго даже пересекла фантастическую отметку в 5 триллионов долларов, самые опытные инвесторы Уолл-стрит начали действовать против толпы. Вопреки всеобщему ажиотажу, целая группа финансовых тяжеловесов не просто фиксирует прибыль, но и делает прямые ставки на падение сектора искусственного интеллекта.
Комментарии