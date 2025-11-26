Главное за среду: недвижимость растет, фаворит Трампа на пост главы ФРС

По состоянию на 1 ноября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 534,8 млрд грн, что на 19,4 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Золото по $4450: Deutsche Bank резко повысил прогноз цен на драгоценный металл

Один из крупнейших финансовых конгломератов мира, немецкий Deutsche Bank, пересмотрел свои ожидания относительно стоимости золота в сторону значительного повышения. Аналитики банка прогнозируют, что в 2026 году цена за унцию может достичь новых рекордных отметок, реагируя на фундаментальные изменения на мировом рынке капитала.

Не только Майкл Бьюрри: Питер Тиль и другие опытные инвесторы ставят на «ИИ-пузырь»