26 ноября 2025, 13:35 Читати українською

Дефицит толкает цены: Спрос на жилье растет быстрее темпов строительства

Украинский рынок недвижимости в 2025 году демонстрирует парадоксальную ситуацию: инвесторы стали более осторожными, но цены продолжают расти из-за структурного дефицита нового предложения. По данным аналитической базы группы компаний DIM, спрос на жилье восстанавливается быстрее, чем застройщики, способные выводить новые проекты на рынок.

Спрос на жилье растет быстрее темпов строительства
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Восстановление и локальный бум

В январе-октябре 2025 года продажи стартовали в 187 новых жилых комплексах по всей Украине, что на 10% больше, чем годом ранее.

Особое обновление наблюдается в столичном регионе. В Киеве и области прирост новых проектов почти вернулся к довоенным показателям и составляет +61−70% (37−39 новых ЖК или очередей). Бронирование лотов в новых комплексах часто достигает 25−40% уже в первые недели после запуска.

Изменение структуры продаж: Осторожность доминирует

Несмотря на массовый выход новых ЖК, покупатели стали гораздо более осторожными:

  • Инвестиции «на котловане»: Доля сделок на раннем этапе строительства (этап котлована) в Украине сегодня составляет всего 10−15%. Это в 2−3 раза меньше, чем в 2020—2021 годах, когда ранние соглашения достигали 40%.
  • Приоритет готовности: Около 85% сделок совершаются на объектах с максимальной готовностью или близких к завершению строительства.

Однако, как отмечают аналитики, именно те инвесторы, которые не побоялись зайти в проект на раннем этапе, получают наибольший финансовый выигрыш: +40−60% от стоимости квадратного метра до момента ввода объекта в эксплуатацию.

Ключевой фактор: Структурный дефицит

Основная причина роста цен — катастрофическое сокращение объемов строительства после февраля 2022 года. За период с февраля 2022 по октябрь 2025 года в Украине стартовало только 700−800 новых ЖК. Для сравнения: в довоенные 2018−2021 годы ежегодно запускалось 300−400 новостроек.

Восточные и южные регионы столкнулись с почти полной остановкой строительства. Киевщина и западные области частично компенсируют просадку.

Однако этого недостаточно: даже при стабильном спросе предложение все равно не успевает по потребностям рынка, а застройщики осторожны из-за нехватки финансирования, рабочей силы и материалов. В результате цены растут «автоматически» — на 15−25% ежегодно, независимо от инфляции или сезонности.

Аналитики прогнозируют, что этот дефицит жилья только усилится в 2026—2027 годах.

«Структурный дефицит предложения — ключевой фактор, определяющий динамику цен в ближайшие годы. Спрос растет быстрее, чем девелоперы восстанавливают темпы строительства. В этих условиях инвестиции на ранних этапах становятся наиболее прибыльной стратегией», — отмечают эксперты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
