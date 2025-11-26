Multi от Минфин
українська
26 ноября 2025, 11:56

Не только Майкл Бьюрри: Питер Тиль и другие опытные инвесторы ставят на «ИИ-пузырь»

Пока рынок продолжает пребывать в эйфории от технологического бума 2025 года, а капитализация Nvidia ненадолго даже пересекла фантастическую отметку в 5 триллионов долларов, самые опытные инвесторы Уолл-стрит начали действовать против толпы. Вопреки всеобщему ажиотажу, целая группа финансовых тяжеловесов не просто фиксирует прибыль, но и делает прямые ставки на падение сектора искусственного интеллекта. Об этом сообщает Quartz.

Пока рынок продолжает пребывать в эйфории от технологического бума 2025 года, а капитализация Nvidia ненадолго даже пересекла фантастическую отметку в 5 триллионов долларов, самые опытные инвесторы Уолл-стрит начали действовать против толпы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто выступает против «хайпа»

Майкл Бьюрри, легендарный инвестор и прототип главного героя фильма «Игра на понижение» (The Big Short), снова идет против течения. Он приобрел опционы на сумму более миллиарда долларов, которые принесут прибыль в случае падения акций лидеров рынка — Nvidia и Palantir.

Однако Бьюрри не единственный скептик. К лагерю «медведей» (тех, кто играет на понижение или выходит из актива) присоединились и другие титаны индустрии:

  • Питер Тиль: Известный миллиардер и соучредитель PayPal полностью продал свою долю в Nvidia, ликвидировав все акции компании в своем портфеле.
  • Хедж-фонды: Крупнейшие игроки, такие как Bridgewater Associates и Tiger Global Management, существенно сократили свои позиции в технологических гигантах, сигнализируя об осторожности в отношении завышенных оценок стоимости компаний.
  • «Тигренята» (Tiger Cubs): Фонды, основанные выходцами из Tiger Global (Coatue, Lone Pine, Viking, D1), также уменьшают долю ИИ-активов, переходя к более сбалансированным стратегиям.

Причина пессимизма: долговая яма и «AI slop»

Эксперты отмечают, что скептицизм «умных денег» вызван не сомнениями в технологии, а тревожными финансовыми показателями. Гиганты индустрии (так называемые гиперскейлеры) планируют потратить на инфраструктуру более 500 миллиардов долларов в 2026 году.

«Тот факт, что сегодняшние крупнейшие технологические фирмы привлекают долги в таких масштабах для финансирования инфраструктуры ИИ, является четким сигналом: мы находимся в середине одного из крупнейших расширений вычислительных мощностей в истории. Но с миллиардами заемных долларов инвесторы имеют право спросить: что произойдет, если кривая спроса остановится или ожидаемые доходы не материализуются?» — отмечает Эндрю Собко, основатель Argentum.

Ситуация осложняется тем, что компании начали финансировать свои амбиции не из собственных доходов, а за счет кредитов. Только в октябре Meta и Oracle одолжили 70 миллиардов долларов. Еще большее беспокойство вызывает рост внебалансового долга (скрытая задолженность), который напоминает аналитикам сценарий краха энергетического гиганта Enron в прошлом.

Кроме того, инвесторы пытаются отмежеваться от так называемого «AI slop» (ИИ-мусор) — продуктов низкого качества, которые создают много шума, но не приносят реальной пользы.

Совет для частных инвесторов

Несмотря на «звездные войны» на фондовом рынке, финансовые консультанты советуют обычным инвесторам не паниковать и не пытаться угадать идеальный момент для выхода из рынка.

«Попытка скорректировать свою стратегию на основе догадок — это форма маркет-тайминга, которая исторически не является мудрым подходом… Если вы беспокоитесь о чрезмерной зависимости от ИИ, ваша лучшая защита — убедиться, что ваш портфель диверсифицирован по отраслям, классам активов и географии», — советует Алекс Михалка из Wealthfront.

Почему это важно

Коллективный выход с рынка или игра против него таких разноплановых инвесторов, как техно-оптимист Питер Тиль и консервативный скептик Майкл Бьюрри, является чрезвычайно мощным индикатором. Это свидетельствует о том, что рынок ИИ, вероятно, достиг пика своей «спекулятивной» фазы. Крупный капитал видит разрыв между реальной пользой технологии и заоблачными ценами на акции компаний, которые обременяют себя долгами. Для экономики это важный сигнал о возможном «остывании» сектора, которое отсеет слабые проекты, но может больно ударить по кошелькам тех, кто инвестировал на пике хайпа, не разобравшись в фундаментальных показателях бизнеса.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии

