Сумма средств на счетах вкладчиков в нацвалюте превысила триллион гривен

По состоянию на 1 ноября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 534,8 млрд грн, что на 19,4 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца. В частности, сумма средств на счетах вкладчиков в национальной валюте превысила отметку в триллион гривен, говорится в сообщении Фонда.

В какой валюте хранят средства

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 ноября 2025:

вклады в национальной валюте — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за октябрь 2025);

вклады в иностранной валюте — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за октябрь 2025 г.).

Доля ФОП в структуре вкладчиков

Доля ФОП в структуре вкладчиков на 1 ноября 2025 года составила 3,1%, а в структуре суммы вкладов — 11,5%. Сумма их вкладов составила 176,6 млрд. грн. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом: