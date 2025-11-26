Человек Трампа стал фаворитом на пост главы ФРС: что о нем известно

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 ноября 2025, 11:05 Читати українською

Человек Трампа стал фаворитом на пост главы ФРС: что о нем известно

Белый дом приближается к финалу в поисках нового главы Федеральной резервной системы (ФРС), и на данный момент главным претендентом является действующий директор Национального экономического совета Кевин Хассетт. По информации инсайдеров, президент Дональд Трамп рассматривает его как идеальную кандидатуру для воплощения своей давней мечты — получения большего контроля над центробанком и проведения политики агрессивного снижения процентных ставок. Об этом сообщает Bloomberg.

Белый дом приближается к финалу в поисках нового главы Федеральной резервной системы (ФРС), и на данный момент главным претендентом является действующий директор Национального экономического совета Кевин Хассетт.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Курс на «дешевые деньги»

Ключевым преимуществом Хассетта в глазах президента является его полная лояльность и совпадение взглядов на экономику. Трамп, который неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за слишком медленное снижение ставок, видит в Хассетте союзника.

Сам Хассетт не скрывает своей позиции. В интервью Fox News он раскритиковал ФРС за потерю контроля над инфляцией после пандемии и заявил, что если бы он был председателем сейчас, то действовал бы более решительно:

«Я бы снижал ставки прямо сейчас, потому что данные свидетельствуют о том, что мы должны это делать».

Он также подтвердил свою готовность занять должность, отметив: «Я хочу служить своей стране и своему президенту».

Реакция рынка и конкуренты

Новость о возможном назначении Хассетта мгновенно повлияла на финансовые рынки. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 4% впервые за месяц. Это означает, что инвесторы поверили в перспективу быстрого удешевления кредитов и начали скупать долговые бумаги.

Отбор кандидатов курирует министр финансов Скотт Бессент. Список претендентов сократился до пяти человек. Кроме Хассетта, в него входят:

  • Кевин Ворш (экс-чиновник ФРС);
  • Кристофер Уоллер (действующий управляющий ФРС);
  • Мишель Боуман (вице-председатель ФРС);
  • Рик Ридер (представитель инвестиционного гиганта BlackRock).

Ожидается, что Трамп может объявить свое решение до Рождества.

Напряжение между Трампом и ФРС

Исторически сложилось так, что президент имеет ограниченное влияние на ФРС, которая является независимым органом. Однако Трамп стремится изменить эту традицию. Во время своего первого срока он назначил Джерома Пауэлла, но впоследствии пожалел об этом, поскольку Пауэлл отказался подчиняться требованиям президента по ставкам.

Сейчас Трамп называет Пауэлла «крайне некомпетентным» и даже в шутку угрожает уволить министра финансов Бессента, если тот не обеспечит снижение ставок. Новый председатель ФРС, вероятно, будет назначен на срок, начинающийся 1 февраля, когда освободится одно из мест в Совете управляющих. Полномочия же самого Пауэлла как председателя заканчиваются в мае 2026 года.

Скандальная репутация пророка «вечного роста»

Кевин Хассетт известен в финансовых кругах не только как чиновник, но и как соавтор спорной книги «Dow 36,000», опубликованной в 1999 году. В ней он прогнозировал, что фондовый индекс Dow Jones Industrial Average стремительно вырастет до отметки 36 000 пунктов в ближайшие годы. Ирония судьбы заключается в том, что книга вышла незадолго до краха «пузыря доткомов» в 2000 году, после чего рынок пошел в глубокое падение. Индекс Dow Jones достиг прогнозируемой Хассеттом отметки только в 2021 году — через 22 года после публикации. Из-за этого многие экономисты скептически относятся к его прогностическим способностям, считая его чрезмерно оптимистичным теоретиком, который подгоняет факты под желаемый результат.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами