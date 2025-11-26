Человек Трампа стал фаворитом на пост главы ФРС: что о нем известно

Белый дом приближается к финалу в поисках нового главы Федеральной резервной системы (ФРС), и на данный момент главным претендентом является действующий директор Национального экономического совета Кевин Хассетт. По информации инсайдеров, президент Дональд Трамп рассматривает его как идеальную кандидатуру для воплощения своей давней мечты — получения большего контроля над центробанком и проведения политики агрессивного снижения процентных ставок. Об этом сообщает Bloomberg.

Курс на «дешевые деньги»

Ключевым преимуществом Хассетта в глазах президента является его полная лояльность и совпадение взглядов на экономику. Трамп, который неоднократно критиковал нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла за слишком медленное снижение ставок, видит в Хассетте союзника.

Сам Хассетт не скрывает своей позиции. В интервью Fox News он раскритиковал ФРС за потерю контроля над инфляцией после пандемии и заявил, что если бы он был председателем сейчас, то действовал бы более решительно:

«Я бы снижал ставки прямо сейчас, потому что данные свидетельствуют о том, что мы должны это делать».

Он также подтвердил свою готовность занять должность, отметив: «Я хочу служить своей стране и своему президенту».

Реакция рынка и конкуренты

Новость о возможном назначении Хассетта мгновенно повлияла на финансовые рынки. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 4% впервые за месяц. Это означает, что инвесторы поверили в перспективу быстрого удешевления кредитов и начали скупать долговые бумаги.

Отбор кандидатов курирует министр финансов Скотт Бессент. Список претендентов сократился до пяти человек. Кроме Хассетта, в него входят:

Кевин Ворш (экс-чиновник ФРС);

Кристофер Уоллер (действующий управляющий ФРС);

Мишель Боуман (вице-председатель ФРС);

Рик Ридер (представитель инвестиционного гиганта BlackRock).

Ожидается, что Трамп может объявить свое решение до Рождества.

Напряжение между Трампом и ФРС

Исторически сложилось так, что президент имеет ограниченное влияние на ФРС, которая является независимым органом. Однако Трамп стремится изменить эту традицию. Во время своего первого срока он назначил Джерома Пауэлла, но впоследствии пожалел об этом, поскольку Пауэлл отказался подчиняться требованиям президента по ставкам.

Сейчас Трамп называет Пауэлла «крайне некомпетентным» и даже в шутку угрожает уволить министра финансов Бессента, если тот не обеспечит снижение ставок. Новый председатель ФРС, вероятно, будет назначен на срок, начинающийся 1 февраля, когда освободится одно из мест в Совете управляющих. Полномочия же самого Пауэлла как председателя заканчиваются в мае 2026 года.

Скандальная репутация пророка «вечного роста»

Кевин Хассетт известен в финансовых кругах не только как чиновник, но и как соавтор спорной книги «Dow 36,000», опубликованной в 1999 году. В ней он прогнозировал, что фондовый индекс Dow Jones Industrial Average стремительно вырастет до отметки 36 000 пунктов в ближайшие годы. Ирония судьбы заключается в том, что книга вышла незадолго до краха «пузыря доткомов» в 2000 году, после чего рынок пошел в глубокое падение. Индекс Dow Jones достиг прогнозируемой Хассеттом отметки только в 2021 году — через 22 года после публикации. Из-за этого многие экономисты скептически относятся к его прогностическим способностям, считая его чрезмерно оптимистичным теоретиком, который подгоняет факты под желаемый результат.