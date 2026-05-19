Бедность в Европе: в каких регионах ЕС ситуация наиболее тяжелая

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 мая 2026, 15:14 Читати українською

Бедность в Европе: в каких регионах ЕС ситуация наиболее тяжелая

Уровень угрозы бедности или социальной изоляции (AROPE) в Европе показывает сильный разрыв. Он существенно отличается не только между государствами, но и внутри самих стран между провинциями и столицами. Об этом сообщает Euronews Business.

Бедность в Европе: в каких регионах ЕС ситуация наиболее тяжелая
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно последним данным Евростата, в 2025 году за пределом финансовой стабильности оказались 92,7 миллиона жителей Евросоюза. Это почти 21% всего населения блока, то есть под угрозой нищеты находится каждый пятый европеец.

Худшие показатели зафиксированы в Болгарии (29%), Греции (27,5%) и Румынии (27,4%). Самые низкие риски бедности имеют Чехия (11,5%), Польша (15%) и Словения (15,5%).

Среди четырех крупнейших экономик ЕС самая плохая ситуация в Испании, где бедность грозит каждому четвертому (25,7%). Германия (21,2%) и Италия (22,6%) также превышают среднеевропейский уровень, и только Франция (20,8%) удерживается несколько ниже средней планки.

Парадокс европейских столиц

Когда аналитики перешли от общенациональной статистики к анализу отдельных столиц, результаты оказались достаточно неожиданными. Самые богатые и уязвимые города Европы оказались совсем не там, где можно было ожидать.

Самый низкий уровень риска бедности и социальной изоляции был зафиксирован в Братиславе — столице Словакии. Там в зоне риска находятся всего 2,9% населения.

В то же время наиболее уязвимой столицей Европы признали Брюссель. В столице Бельгии более трети жителей — 33,6% — находятся на грани бедности или социальной изоляции.

Следом за Брюсселем в списке самых тревожных столиц идут Вена (29,4%) и Берлин (24,4%). Также высокие опасности фиксируют в Афинах (23,6%), Париже (20,9%) и Риме (20,7%).

Столицы же Восточной Европы демонстрируют значительно лучшую устойчивость. Кроме Братиславы, однозначные цифры имеют Варшава (7,1%) и Прага (9,1%). Будапешт, Загреб, Любляна и Бухарест также находятся на безопасном уровне ниже 15%.

В большинстве стран жизнь в столице защищена от бедности лучше, чем в провинции. Например, в Испании уровень бедности в Мадриде (19,4%) намного ниже общенационального (25,7%). Такая же тенденция в Румынии и в Словакии.

Однако есть и удивительные исключения, где столицы намного беднее собственных стран. Самый яркий пример — Бельгия, где уровень бедности в Брюсселе (33,6%) вдвое превышает средний показатель по стране (16,5%). Аналогичная картина в Вене, где бедность на 10,6 процентных пункта выше, чем в остальной Австрии, и в Берлине (на 3,2 пункта выше средней по Германии).

Внутренние расколы стран

Если анализировать отдельные регионы, то наибольший социальный разрыв в Европе у Италии. Разница между регионами внутри страны достигает почти 40 процентных пунктов: в южной Калабрии уровень риска составляет 45,3% (это самый высокий показатель в Европе), тогда как на севере, у Валле-д'Аоста, он составляет всего 5,6%. В Испании внутренний разрыв между регионом Страна Басков и автономным городом Мелилья составляет 29 пунктов.

Наиболее равномерное распределение богатства зафиксировано в Финляндии, где разница между самым богатым и беднейшим регионами составляет всего 3 процентных пункта. Минимальные внутренние разногласия также имеют Португалия, Словения и Дания.

Всего в Европе насчитали 20 регионов, где более трети населения находятся в шаге от бедности. Они сосредоточены преимущественно на юге Италии, Испании, Болгарии и Греции. Кроме них, в эту тревожную группу неожиданно попали сугубо урбанизированные западные территории: Бремен в Германии (35,4%) и швейцарский кантон Тичино (33,1%).

Показатель AROPE

Эксперты Евростата напоминают, что показатель риска бедности (AROPE) рассчитывается комплексно. Он учитывает людей, чей доход после социальных выплат составляет менее 60% от национального медианного дохода, страдающих строгой материальной депривацией (отсутствия базовых вещей для адекватной жизни) или живет в семьях с очень низкой занятостью.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 28 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами