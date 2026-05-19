Бедность в Европе: в каких регионах ЕС ситуация наиболее тяжелая

Уровень угрозы бедности или социальной изоляции (AROPE) в Европе показывает сильный разрыв. Он существенно отличается не только между государствами, но и внутри самих стран между провинциями и столицами. Об этом сообщает Euronews Business.

Согласно последним данным Евростата, в 2025 году за пределом финансовой стабильности оказались 92,7 миллиона жителей Евросоюза. Это почти 21% всего населения блока, то есть под угрозой нищеты находится каждый пятый европеец.

Худшие показатели зафиксированы в Болгарии (29%), Греции (27,5%) и Румынии (27,4%). Самые низкие риски бедности имеют Чехия (11,5%), Польша (15%) и Словения (15,5%).

Среди четырех крупнейших экономик ЕС самая плохая ситуация в Испании, где бедность грозит каждому четвертому (25,7%). Германия (21,2%) и Италия (22,6%) также превышают среднеевропейский уровень, и только Франция (20,8%) удерживается несколько ниже средней планки.

Парадокс европейских столиц

Когда аналитики перешли от общенациональной статистики к анализу отдельных столиц, результаты оказались достаточно неожиданными. Самые богатые и уязвимые города Европы оказались совсем не там, где можно было ожидать.

Самый низкий уровень риска бедности и социальной изоляции был зафиксирован в Братиславе — столице Словакии. Там в зоне риска находятся всего 2,9% населения.

В то же время наиболее уязвимой столицей Европы признали Брюссель. В столице Бельгии более трети жителей — 33,6% — находятся на грани бедности или социальной изоляции.

Следом за Брюсселем в списке самых тревожных столиц идут Вена (29,4%) и Берлин (24,4%). Также высокие опасности фиксируют в Афинах (23,6%), Париже (20,9%) и Риме (20,7%).

Столицы же Восточной Европы демонстрируют значительно лучшую устойчивость. Кроме Братиславы, однозначные цифры имеют Варшава (7,1%) и Прага (9,1%). Будапешт, Загреб, Любляна и Бухарест также находятся на безопасном уровне ниже 15%.

В большинстве стран жизнь в столице защищена от бедности лучше, чем в провинции. Например, в Испании уровень бедности в Мадриде (19,4%) намного ниже общенационального (25,7%). Такая же тенденция в Румынии и в Словакии.

Однако есть и удивительные исключения, где столицы намного беднее собственных стран. Самый яркий пример — Бельгия, где уровень бедности в Брюсселе (33,6%) вдвое превышает средний показатель по стране (16,5%). Аналогичная картина в Вене, где бедность на 10,6 процентных пункта выше, чем в остальной Австрии, и в Берлине (на 3,2 пункта выше средней по Германии).

Внутренние расколы стран

Если анализировать отдельные регионы, то наибольший социальный разрыв в Европе у Италии. Разница между регионами внутри страны достигает почти 40 процентных пунктов: в южной Калабрии уровень риска составляет 45,3% (это самый высокий показатель в Европе), тогда как на севере, у Валле-д'Аоста, он составляет всего 5,6%. В Испании внутренний разрыв между регионом Страна Басков и автономным городом Мелилья составляет 29 пунктов.

Наиболее равномерное распределение богатства зафиксировано в Финляндии, где разница между самым богатым и беднейшим регионами составляет всего 3 процентных пункта. Минимальные внутренние разногласия также имеют Португалия, Словения и Дания.

Всего в Европе насчитали 20 регионов, где более трети населения находятся в шаге от бедности. Они сосредоточены преимущественно на юге Италии, Испании, Болгарии и Греции. Кроме них, в эту тревожную группу неожиданно попали сугубо урбанизированные западные территории: Бремен в Германии (35,4%) и швейцарский кантон Тичино (33,1%).

Показатель AROPE

Эксперты Евростата напоминают, что показатель риска бедности (AROPE) рассчитывается комплексно. Он учитывает людей, чей доход после социальных выплат составляет менее 60% от национального медианного дохода, страдающих строгой материальной депривацией (отсутствия базовых вещей для адекватной жизни) или живет в семьях с очень низкой занятостью.