19 мая 2026, 13:43 Читати українською

Греция против Уолл-стрит: как греческий рынок акций обогнал Nasdaq 100 и осуществил камбек десятилетия

За последние пять лет фондовый рынок Афин продемонстрировал общую доходность на уровне 146%, опередив американский индекс высокотехнологичных гигантов Nasdaq 100. Это удивительная история о том, как страна, чей рынок пережил сокрушительный крах на 92% и почти прекратил существование, превратилась в один из самых успешных инвестиций.

Чтобы понять масштаб катастрофы, стоит упомянуть 29 июня 2015: тогда греки проснулись в новой реальности — банки были закрыты, лимит в банкоматах составил 60 евро в сутки, а Афинская фондовая биржа полностью прекратила торги. К февралю 2016 года индекс Athex Composite упал более чем на 90% от своего пика 2007 года, а индекс банковского сектора FTSE Athex Banks обвалился на 99,6%. Греческие акции воспринимались не как активы, а как денежный некролог.

Однако за последние пять лет Athex Composite вырос на 146%. Для сравнения: индекс Nasdaq 100, поднявшийся на волне мирового суперцикла искусственного интеллекта, за этот же период вырос на 116%. Мировой индекс S&P 500 принес инвесторам лишь половину доходов Греции, а крупные европейские компании (Euro STOXX 50) — едва треть.

Как бывший главный экономический аутсайдер Европы совершил это чудо? Успех держится на трех основных столбах.

Генеральная уборка в банках

Оздоровление банковской системы развернулось в два этапа. В конце 2016 года доля неработающих кредитов (NPL) в четырех крупнейших банках Греции (National Bank of Greece, Eurobank, Piraeus Bank и Alpha Bank) достигала катастрофических 47% (наихудший результат в ЕС).

Первый этап: Благодаря государственной программе гарантий Геркулес (Hercules Asset Protection Scheme) банки смогли секьюритизировать и списать около 57 млрд евро токсичных долгов.

Второй этап: Органический рост доходов, стабилизация депозитов и реструктуризация расходов.

Результат стал триумфальным: в 2025 году совокупная чистая прибыль «большой четверки» греческих банков приблизилась к 5 млрд евро. Банк Piraeus, Eurobank и Alpha выплатили акционерам около 55% прибыли, а National Bank of Greece благодаря программам обратного выкупа акций (buyback) довел коэффициент выплат до 86%. Акции National Bank of Greece и Piraeus Bank за последние 5 лет взлетели примерно на 500%.

«Тихий двигатель» налоговой реформы

Пока банки очищали балансы, правительство провело фундаментальную фискальную реформу. Согласно аналитическому документу МВФ, опубликованному в мае 2026 года, налоговая трансформация происходила в три шага:

  • 2010−2012 годы: Диджитализация НДС. Если в 2010 году только 65% плательщиков вовремя подавали декларации, то к 2014 году уже 96%.
  • 2013−2017 годы: Институционные изменения. Из 288 местных налоговых офисов было создано 119 единых центров и запущена Независимая служба государственных доходов. Доля налогов в ВВП выросла с 25,8% до 27,6%.
  • С 2018 по настоящее время: Введение электронных инвойсов в реальном времени и интеграция POS-терминалов.

В целом доля налоговых поступлений в ВВП страны выросла с 20,5% в 2009 году до 28% в 2025 году. Благодаря этому Греция зафиксировала первоначальный профицит бюджета на уровне около 5% ВВП в 2024 и 2025 годах, став одной из немногих стран ЕС с профицитным бюджетом.

Как следствие, согласно мартовскому отчету МВФ за 2026 год, соотношение государственного долга Греции к ВВП только за прошлый год упало на 10 процентных пунктов — до 145% (против пиковых 210% в 2020 году). Все ведущие рейтинговые агентства — Scope Ratings, DBRS, S&P, Fitch, а в марте 2025-го (с подтверждением в апреле 2026 года) и Moody's вернули Греции желанный инвестиционный уровень суверенного долга.

Аномально дешевая оценка и поглощение Euronext

Даже после безумного ралли греческие акции остаются заманчиво дешевыми. По оценкам Eurobank Equities, местные банки сейчас торгуются с мультипликатором P/E около 9х (9 годовых доходов) и 1,4 относительно балансовой стоимости, что на 20% дешевле европейских конкурентов. Для сравнения: американский рынок акций сейчас оценивается дороже чем в 20-летней прибыли (P/E > 20x).

Главное инфраструктурное событие произошло в конце прошлого года — 24 ноября 2025 года европейский биржевой гигант Euronext завершил поглощение Афинской фондовой биржи, получив согласие 74% акционеров. Теперь греческие акции торгуются на самой большой площадке Европы. Это автоматически открыло шлюзы для крупных международных индексных фондов.

Более того, крупнейший мировой индексный провайдер MSCI рассматривает вопрос о переводе Греции из статуса «развивающегося рынка» (Emerging Market) в статус «развитого рынка» (Developed Market) уже в сентябре 2026 года. Это привлечет в страну совершенно другой, колоссальный по объему пул глобального капитала. JP Morgan прогнозирует индексу MSCI Greece доходность в 16% по итогам 2026 года.

Зрелость рынка подтверждают и большие слияния: в мае 2026 года Eurobank договорился о покупке 80% страховой компании Eurolife FFH за 813 млн евро, а National Bank of Greece подписал соглашение с немецким Allianz о покупке 30% акций Allianz Hellas.

Риски остаются

Несмотря на исторический триумф, Греция не застрахована от новых потрясений. В мартовском отчете МВФ за 2026 год аналитики предупредили, что экономические перспективы Афин «омрачены конфликтом на Ближнем Востоке». Туризм по-прежнему формирует 21% ВВП Греции, поэтому любая геополитическая эскалация бьет по стране.

Кроме того, в августе 2026 года завершается действие европейской Программы восстановления и устойчивости (RRF), подпитывающей инвестиционный бум. Инфляция в стране остается высокой (3,1% в феврале 2026 года), а производительность труда и вовлеченность женщин в экономику до сих пор отстают от средних показателей по ЕС.

Руководитель Piraeus Банка Кристос Мегалу отметил, что из-за высоких цен на энергоносители рост ВВП Греции может замедлиться до 1,5−1,6%, хотя это все равно выше, чем в среднем по Еврозоне.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
