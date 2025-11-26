Золото по $4450: Deutsche Bank резко повысил прогноз цен на драгоценный металл

Один из крупнейших финансовых конгломератов мира, немецкий Deutsche Bank, пересмотрел свои ожидания относительно стоимости золота в сторону значительного повышения. Аналитики банка прогнозируют, что в 2026 году цена за унцию может достичь новых рекордных отметок, реагируя на фундаментальные изменения на мировом рынке капитала. Об этом сообщает Reuters 26 ноября.

Новые ценовые ориентиры

Согласно обновленному отчету, базовый прогноз цены на золото на 2026 год повышен с 4 000 до 4 450 долларов за тройскую унцию.

Банк также обозначил ожидаемый торговый диапазон на следующий год: котировки, по расчетам экспертов, будут колебаться в пределах от 3 950 до 4 950 долларов. Стоит отметить, что верхняя граница этого прогноза превышает текущую стоимость фьючерсных контрактов на декабрь 2026 года (которые торгуются на бирже COMEX) примерно на 14%.

Что толкает цены вверх

Аналитики Deutsche Bank объясняют свой оптимизм двумя ключевыми факторами:

Стабилизация инвестиционных потоков: Инвесторы (как частные, так и крупные фонды) возвращаются к активной покупке золота, рассматривая его как надежный актив.

Спрос центральных банков: Государственные регуляторы разных стран продолжают скупать металл в значительных объемах, пополняя свои золотовалютные резервы. Этот спрос характеризуется как «устойчивый», то есть банки не планируют останавливаться.

Золото как оружие против санкций

В последние годы (особенно в 2024—2025) наблюдается тенденция, когда страны Глобального Юга и государства, имеющие напряженные отношения с Западом (в частности Китай), активно заменяют доллар США в своих резервах физическим золотом. Это явление называют «дедолларизацией». Золото не имеет эмитента (его нельзя допечатать, как доллар) и его невозможно заблокировать нажатием кнопки в банковской системе SWIFT, как это можно сделать с валютными счетами. Поэтому рекордные закупки золота центробанками — это прежде всего подготовка к возможным геополитическим штормам и попытка обезопасить свои активы от санкционных рисков.